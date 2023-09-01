Ядерная наживка: Для чего США перебросят в этом году в Британию две эскадрильи F-35А Для кого Пентагон готовит новые ядерные бомбы, обновляя их в странах Европы, и почему союзники не сопротивляются. 31 августа, 22:40 Истребитель пятого поколения F-35А Lightning II, самолёт является носителем ядерного оружия. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency

Ядерная модернизация в Европе запущена

The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве, сообщает, что США уже в этом году перебросят на британскую авиационную базу Лейкенхит две эскадрильи истребителей пятого поколения F-35А Lightning II, самолёты являются носителями ядерного оружия. Развёртывание самолётов произойдёт до конца этого года и станет самым масштабным для F-35 за пределами США. Известно, что к 2030 году Вашингтон рассчитывает разместить в десяти странах ЕС более 550 F-35.

— Великобритания — партнёр США по созданию этих самолётов. Они уже получили 26 F-35B, и предполагалось, что их будут использовать на авианосцах. Но британцы решили выбрать F/A-18 "Сайлент игл", который должен был стать основой их палубной авиации. Лобби F-35А, это ещё и носители ТЯО, как бомбы b61-12. Только эти самолёты будут иметь право нести тактические ядерные боеприпасы. Так как сейчас политика к России в корне изменилась, они готовы с нами воевать и сплачивать вокруг себя союзников. Поэтому партнёры берут под козырёк и принимают военную технику американского ВПК взамен того, что поставили Украине, — напоминает военный эксперт Алексей Леонков.

В результате после переброски 54 самолётов F-35 к уже стоящим на вооружении острова 26 самолётам у Лондона будет 80 самолётов этой модели. Великобритания планирует, скорее всего, отказываться от своих самолётов Eurofighter Typhoon. Поставят ли их Украине — открытый вопрос, потому что для этого опять же нужно обучать украинские экипажи. Но план американцев по перевооружению своей техникой Европы работает, и Британия тут не исключение, добавляет Леонков.

Конгресс получил от ВВС США запрос о выделении $50 млн для строительства на базе Лейкенхит дополнительного жилья для 144 американских военных. Вероятно, речь идёт о строительстве так называемого Surety Dormitor (этим термином Пентагон маркирует здания для хранения ЯО) — "помещения для безопасного хранения".

Посетители стоят перед истребителем F-35. Международная аэрокосмическая выставка ILA в аэропорту Шенефельд, 2022 год. Фото © Getty Images / picture alliance

Федерация американских учёных со ссылкой на проект бюджета ВВС США на 2024 финансовый год сделала вывод, что правительство Соединённых Штатов может вернуть ядерное оружие в Британию в рамках миссии Surety. Ранее была опубликована информация, что НАТО "незаметно добавило" Великобританию в список стран, где запланирована модернизация хранилищ ядерного оружия, которая рассчитана на 13 лет и предусматривает вложения в размере $384 млн, выделяемых из бюджета американского оборонного ведомства в 2023 финансовом году. После обнародования этой информации в бюджете на 2024 год упоминание конкретных стран из документа исчезло.

В 2008 году США вывели своё ядерное оружие из Великобритании. До этого ЯО присутствовало там более 50 лет. В декабре 2021 года генсек НАТО Столтенберг, комментируя вопрос журналиста, собирается ли альянс расширять ядерное присутствие в Европе, заявил, что таких планов нет. Что сложно сопоставить с планами США провести миссию Surety и внести Британию в список стран с модернизируемыми ядерными хранилищами.

Ядерный кулак США

Ядерная стратегия США в Европе долгое время основывалась на том, что Украина станет форпостом американской военной агрессии на восточном направлении. Для этого там размещались военно-биологические лаборатории, военно-морская база в Очакове и рассматривались варианты размещения ракет и противоракет, которые могли быть использованы для нарушения ядерного баланса в регионе, напоминает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

— После начала СВО планы создания ядерного кулака на Украине стали трудновыполнимыми из-за продвижения Армии России. После этого США надавили на Швецию и Финляндию, чтобы те вступили в НАТО. Это потребовалось Вашингтону для переноса плацдарма на их территорию. Кроме того, они намерены и дальше укреплять северный фланг НАТО, в том числе за счёт размещения потенциальных носителей ЯО на территории Великобритании. США надеются выиграть гонку вооружений, наращивая ядерную ударную группировку против России и Китая, — отмечает Мендкович.

По его словам, армия США деградирует, сказывается недобор личного состава, недофинансирование военно-морского флота и других направлений. США надеются сохранить доминирование в мире за счёт развития ядерного наступательного комплекса. Другое дело, что сейчас эффективность этой стратегии на фоне создания гиперзвукового оружия России находится под вопросом. Отказ от статуса гегемона означает для Вашингтона распад НАТО и снижение влияния США на все мировые события.

Авторы Дмитрий Шестопалов