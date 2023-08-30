Для чего Киев грозит ударами по России Почему киевский режим не может расстаться с мечтами о Крыме, на какое время хватит резервов у ВСУ для штурмов Работина и почему на Западе уже требуют остановить конфликт. 17953 17953 Для чего Киев грозит ударами по России. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo

Запад одобрил удары по Крыму, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, раньше страны-партнёры были категорически против любых атак на Крым, а теперь их мнение изменилось. Также он отметил, что количество "неустановленных беспилотников", атакующих Россию, будет увеличиваться. А за несколько часов до этого президент Украины исключил перенос боевых действий на территорию Российской Федерации. Владимир Зеленский высказал опасения, что в таком случае весь мир отвернётся от Украины. Но слова о "ненападении на Россию" свидетельствуют о том, что такое крупномасштабное нападение как раз готовится.

— Крым с точки зрения Запада не является территорией России, поэтому всё, что там находится, для них — цель для атак. Уловка Подоляки в том, что он пытается добиться максимального военного вовлечения Запада в конфликт на Украине. Речь идёт не только о поставках дронов, но и об участии в атаках. Он видит, что Украина проигрывает конфликт и единственный вариант сохранить свою власть, а возможно, и жизнь — обеспечить максимальное участие ЕС и США в военных действиях. В то же время Подоляке приносят документы социсследований, где видно, что жители Европы и США устают даже от самого факта экономической помощи Киеву, не говоря уже о военном вмешательстве. Ещё один вариант — попытка создать у России впечатление, что такой процесс идёт, и подтолкнуть Москву к усилению эскалации, — считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

На протяжении всего прошлого года украинские чиновники с очерёдностью раз в месяц обещали разбомбить российский полуостров, взять его, провести фильтрацию и так далее. За это время Армия России успела оборудовать на новых территориях пять линий обороны, которые ВСУ штурмуют уже третий месяц. Теперь они концентрируют силы у посёлка Работино, готовя ударный кулак на Токмак, чтобы в конечном итоге прорваться к Мелитополю и выйти к Чёрному морю.

Штурм Работина

По оценкам военных экспертов, рядом с населённым пунктом скоплено больше десяти тысяч боевиков, собрано большое количество западной бронетехники. В непосредственной близости находятся и украинские командующие. Интенсивность боёв превышает "мясорубку" Бахмута, пишут военкоры с мест.

По оценкам военных экспертов, рядом с населённым пунктом Работино скоплено больше 10 тыс. боевиков. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Jose Colon

— Если оценить то, что происходит у Работина, поневоле вспоминаются многими позабытые Иловайск и Дебальцево. ВСУ сконцентрировали максимум сил на этом направлении и идут в лобовые атаки. В результате Работино занять не получилось (но это не окончательно), зато теперь украинские формирования оказались в полуокружении, — отмечает военный эксперт Юрий Баранчик.

Французское издание AgoraVox считает, что "контрнаступление любой ценой" уже похоронило больше двух тысяч украинских бойцов. При том что село не имеет стратегического значения, Россия использует навязчивую идею украинцев взять его, уничтожая на расстоянии целые бригады ВСУ при помощи артиллерии, вертолётов и беспилотников.

— Работино по-прежнему является объектом ожесточённых боев, и вот уже более 80 дней украинский Генеральный штаб отчаянно пытается захватить это село, посылая волну за волной тысячи людей, чтобы разбить оборону. По оценкам наблюдателей, Украина пожертвовала 2000 человек и сотни транспортных средств ради этой маленькой деревни, насчитывающей менее 200 домов, — пишет AgoraVox.

По словам французских журналистов, многократные атаки украинской армии на этот населённый пункт приводят военных специалистов в ужас. Сотни людей бессмысленно гибнут в отчаянных штурмах, без снабжения и поддержки ради бесполезного с военной точки зрения результата, тем более что украинский Генштаб был вынужден направить на штурм знаменитую 82-ю бригаду, оснащённую британскими танками "Челленджер". Эта бригада, считавшаяся самой вооружённой и самой эффективной, находилась в резерве для прорыва российских позиций, но и она была принесена в жертву захвату незначительной деревни, оставив украинский Генштаб без резервных войск на этом участке фронта. Но Вашингтон требует всё новых и новых смертей, ведь решения об этих остервенелых атаках принимались не в Киеве. Официальные лица США жалуются, что украинские власти слишком заботятся о жизнях своих солдат, не желая проводить массированные атаки сквозь минные поля и под артиллерийскими обстрелами.

— Оценка расхода б/к, а также динамика ввода в бой частей, переброшенных на Запорожское направление, позволяет сделать вывод, что существующую интенсивность наступательных действий ВСУ смогут поддерживать ещё до 14 суток, — отмечает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Эксперт напоминает, что после двух месяцев "наступления Сырского" по американским планам и боевым уставам ВСУ вернулись к советской тактике и боевым уставам. Именно на этом настоял две недели назад главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный на встрече с главкомом Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином.

— Основные цели противника — прорваться в н.п. Вербовое и к Новопокровке, а также взять высоты между ними. Учитывая, что время для наступления противника истекает, осенняя распутица не позволит продолжить наступление, — ни одна из серьёзных оперативных целей на Запорожском направлении ВСУ не достигнута, — напоминает военный эксперт Борис Рожин. — На ряде участков фронта противник уже начал заниматься оборонительными задачами и инженерным оборудованием позиций перед грядущей остановкой фронта.

На Западе требуют остановки конфликта

На Западе всё громче слышны голоса тех, кто призывает к остановке военных действий. Главную страницу The New Yorker сейчас украшают "Аргументы в пользу России", которые приводит американский журналист Кейт Гессен, пообщавшись со специалистом по России из исследовательского военного центра под крылом Пентагона RAND Corporation. Аналитика, изучающего Россию долгие годы, уже назвали "рупором Кремля" за его призывы остановить и заморозить конфликт. Но он не сдаётся.

Так выглядит сегодня главная страница сайта издания The New Yorker. Фото © newyorker.com

— Это пожар пятой степени. Если его не потушить, будет ещё хуже, — объясняет свою позицию старший научный сотрудник корпорации РЭНД Самуэль Чарап.

Чарап считает, что ни у одной из сторон нет ресурсов, чтобы полностью вывести другую из боя. Это мнение высказали и другие аналитики, в первую очередь генерал Марк Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов США, который в своём противоречивом комментарии в ноябре прошлого года сравнил ситуацию с тупиком, который преобладал к концу Первой мировой войны, и предположил, что, возможно, пришло время искать решение путём переговоров, напоминает журналист The New Yorker.

По его словам, другая сторона этой дискуссии оказалась более шумной, перетянув одеяло на себя. Ястребы Вашингтона указывают на относительную дешевизну для США войны, которая сковывает одного из их главных противников. И они полагают, что, если будет достаточно времени, а также достаточно западного оружия и подготовки, Украина могла бы вернуть себе изрядную часть, если не всю, своей территории, разорвать сухопутный мост с Крымом и подобраться достаточно близко к Крыму, чтобы сдержать любые будущие военные операции России.

Украинские чиновники ориентируются на террористическое продолжение войны против России. Одна из целей — посеять панику путём нанесения ударов в нашем глубоком тылу, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Именно поэтому, по его словам, Подоляк в очередной раз подчёркивает, что целью украинских атак может стать население Крыма, которое решило порвать с фашистской властью. "Тут нет ничего принципиально нового. Единственный путь освобождения от такого террора — ликвидация украинской армии", — подчёркивает эксперт.

Авторы Елена Стафеева