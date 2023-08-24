Западные СМИ гадают, когда закончится мясорубка в Запорожье Журналисты и эксперты продолжают искать причины: чего не хватает ВСУ на поле боя и почему Украине не помогают кровавые штурмы. 12998 12998 Журналисты и эксперты продолжают искать причины: чего не хватает ВСУ на поле боя и почему Украине не помогают кровавые штурмы. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency

Как западные СМИ критикуют армию Украины

"В Запорожской области линия фронта стабильна, несмотря на попытки украинцев продвинуться вперед. ВСУ ожидаемо не смогли закрепиться в селе Урожайное, покинутом российскими войсками около двух недель назад. Украинские силы в селе уничтожаются обстрелами российской артиллерии и авиаударами, они в очередной мясорубке, как и другое село, которое они захватили ранее", — пишет South Front.

Такова реалистичная картина, которую анализирует большинство западных медиа. И если одни пытаются соответствовать линии Вашингтона, выискивая причину "замедления" контрнаступления ВСУ, то другие констатируют бессмысленность ведения боевых действий.

— В результате успешных контратак южнее Артёмовска российские войска недавно вернули себе контроль над всеми окраинами Клещеевки. Западнее города продолжаются позиционные бои в районе Берховского водохранилища, где украинские войска утратили военную инициативу, — отмечает South Front.

"Украинская армия была вынуждена перебросить часть сил из Артёмовска для усиления своих позиций под Купянском. Однако никаких результатов военные манёвры пока не принесли. По предварительным данным, российские военные взяли под контроль село Синьковка, расположенное на северо-восточной окраине города", — констатирует ресурс сопротивления официальной западной точке зрения.

Признают бессмысленность мясных атак на Запорожье и официальные СМИ. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Признают бессмысленность мясных атак на Запорожье и официальные СМИ. Бывший советник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс со страниц Newsweek соглашается, что каких-либо прорывов через оборону РФ в Запорожье сейчас нет. А гибель западной техники на минных полях, по его словам, бессмысленна.

Кроме того, российские части перешли в контратаку и выбивают ВСУ из посёлка Работино, о котором уже несколько раз за последние месяцы украинские силы заявляли, что он взят.

Какие причины провалов ВСУ

Ранее военные эксперты комментировали западным журналистам, что одной из причин неудач ВСУ стали кусты и большое количество зелени, которые мешают продвижению. Теперь эксперты The New York Times выяснили, что ВСУ не хватает концентрации войск. Напоминая Киеву, что его цель Крым, американцы удивляются распылению сил протяжённого фронта. NYT подчёркивает, что сегодня больше сил ВСУ находится на востоке, чем на юге. Поэтому необходимо провести перегруппировку и собрать как можно больше сил под Запорожьем для "решительного шага". Другими словами, явный провал западной стратегии и тактики НАТО пытается прикрыть лобовой массированной атакой ВСУ.

— Американские специалисты по планированию посоветовали Украине сконцентрироваться на продвижении фронта к Мелитополю, главному приоритету Киева, и на прорыве российских минных полей и других оборонительных сооружений, даже если при этом украинцы потеряют больше солдат и техники, — пишет NYT.

Ранее военные эксперты комментировали западным журналистам, что одной из причин неудач ВСУ стали кусты и большое количество зелени, которые мешают продвижению. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Военная доктрина США явно хромает в условиях, где российская РЭБ глушит связь и GPS и нет превосходства в воздухе. Это признают на Западе. Чиновники Пентагона отмечают, что у Киева есть ещё больше пяти недель до осенней распутицы и это время важно не потерять. Поэтому демократы в Вашингтоне сделали ставку на сражение в Запорожской области, даже если ради этого потребуется поставить под ружьё всё население Украины.

Сколько денег Запад дал Украине

Провал ВСУ на всех направлениях, конечно, смущает западные элиты, но поток денег в долг не останавливается. Очередной транш в размере €1,5 млрд Киев получил вчера. На 2023 год Брюсселем по данной программе выделено €18 млрд. А на 2024–2027 годы ЕС собирается выделить на финансирование дефицита украинского бюджета €50 млрд. Кроме того, ещё €20 млрд в течение четырёх лет пойдут исключительно на финансирование ВСУ.

— Наблюдаем явно неэквивалентный обмен. Со стороны так называемой Украины — "война до последнего украинца" в интересах Глобального Запада. А со стороны Запада — деньги в долг, — отмечает директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Как США реагирует на провал контрнаступления ВСУ

Представители Пентагона больше не верят в то, что у Украины хватит сил для выхода к Мелитополю или прорыва коридора в Крым. В самом лучшем сценарии для Киева они полагают, что зимой или весной украинцам удастся продвинуться вперёд лишь на 10–15 километров. Но и это под вопросом, напоминает политолог-американист Малек Дудаков.

Представители Пентагона больше не верят в то, что у Украины хватит сил для выхода к Мелитополю или прорыва коридора в Крым. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

— Американские военные эксперты полагают, что из-за больших потерь украинский контрнаступ сам собой выдохнется ближе к середине или концу сентября. Уже сейчас Киеву приходится бросать в бой последние резервы, подготовленные на Западе, — говорит Дудаков.

По сути, американцы пошли в отказ, первый шаг сделали на прошлой неделе представители ЦРУ, заявив через СМИ, что администрация Байдена была предупреждена о провале контрнаступления. И эта ситуация усугубляется. Последние атаки ВСУ на Запорожском направлении демонстрируют отсутствие идей и сил.

"Несколько небольших попыток перегруппироваться ничего не изменили. Тактика украинских войск пока остаётся прежней, — отмечает военкор Александр Сладков. — Небольшие группы раскидываются по лесополосам, после чего начинает скапливаться техника. Эффект такого наступления для ВСУ тот же, что под Пятихатками: высокая плотность техники позволяет артиллерии ВС РФ поражать больше целей.

По его словам, наступление идёт по оставшимся дорогам, что облегчает работу российской артиллерии и дронам. Минные поля по-прежнему мешают ВСУ совершать фланговые манёвры. Направление прорыва также не меняется — судя по всему, план командования ВСУ предполагает выход и закрепление на северной окраине села. Российская артиллерия на этом направлении работает не смолкая.

Авторы Дмитрий Шестопалов