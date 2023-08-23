Что изменят ракеты-невидимки JASSM, которые Киев просит у США Оглавление Характеристики крылатых ракет JASSM Состав и национальность пилотов значения не имеют Американские крылатые ракеты JASSM дальностью 980 км в случае поставки Киеву расширят территорию конфликта, приближая риск столкновения ядерных держав. 29083 29083 Американские крылатые ракеты JASSM дальностью 980 км в случае поставки Киеву расширят территорию конфликта, приближая риск столкновения ядерных держав. Обложка © Shutterstock

Киев запросил у Вашингтона современные американские ракеты JASSM класса "воздух – воздух" и "воздух – поверхность" дальностью 370–980 км, которые могут достать не только до Крыма, но и до любого города в Приволжском федеральном округе. "Вместе с F-16 Украина может получить и крылатые ракеты JASSM", — пишет Forbes. Истребители F-16 "пока не совместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, но адаптированы с JASSM". "Соединив F-16 с JASSM, украинские ВВС смогут удвоить свои силы", — объясняет издание.

Характеристики крылатых ракет JASSM

Вместе с F-16 Киев может получить и крылатые ракеты-невидимки JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) дальностью поражения до 980 км. Модификация AGM-158A JASSM имеет дальность полёта более 370 км, а модификация AGM-158B JASSM-ER — 980 км. Один F-16 может нести две такие ракеты.

AGM-158 JASSM создана с использованием технологий малой радиолокационной заметности — ЭПР (эффективная площадь рассеяния), что сокращает возможности обнаружения радарами противника. Также на видимость влияет современная инфракрасная головка самонаведения, которая работает лишь на конечном участке полёта.

Вместе с F-16 Киев может получить и крылатые ракеты-невидимки JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) с дальностью поражения до 980 км. Фото © Shutterstock

Ракеты JASSM оснащены системой наведения с использованием GPS и инерциальных навигационных систем, что обеспечивает высокую точность поражения целей. Ракеты имеют способность маневрирования во время полёта, что делает их сложными для перехвата.

JASSM могут быть оснащены различными типами боевых частей, включая взрывчатые вещества или подкалиберные боеприпасы. Это позволяет эффективно поражать различные типы целей, такие как здания, бункеры, военную технику и прочие объекты.

Ракеты JASSM могут быть знакомы российским разработчикам по опыту военных действий в Сирии. Напомним, в 2018 году после совместного удара крылатыми ракетами Франции, США и Великобритании по сирийским войскам образцы были отправлены в Россию для изучения и оценки, сообщали в Military Watch Magazine ещё несколько лет назад. Издание отметило, что спустя месяц после удара в апреле 2018 года российские источники сообщили, что страна намерена разработать новые платформы радиоэлектронной борьбы на основе приобретённой информации.

— Истребители F-16 передаются Украине в первую очередь как платформа для разнообразного натовского вооружения, в поставках которого не будет недостатка. Это же и будет основной программой их использования: взлетел, не входя в зону действия российской ПВО, запустил ракеты и вернулся на место базирования, — утверждает директор Института РУССТРАТ Елена Панина. — Такая тактика, кстати, подталкивает и к использованию аэродромов граничащих с Украиной стран НАТО. Тем более что все украинские аэродромы находятся в радиусе поражения российских ракет. Да и требования к ВПП у F-16 очень высокие, т.к. его воздухозаборники расположены очень низко и легко собирают всякий мусор.

По её словам, соответствующая подготовка аэродромов на территории Украины идёт как минимум с января 2023 года.

Состав и национальность пилотов значения не имеют

Западные страны не рассматривают возможность отправки своих пилотов истребителей F-16 на Украину для участия в боевых действиях, пока украинские военные лётчики будут проходить подготовку к управлению самолётами государств – членов НАТО, сообщила британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонной сфере США. В России понимают, что это лишь привычная риторика: то, что на Западе обещают не делать, будет выполнено в ближайшее время.

Ранее Лайф уже писал, что к концу 2023 года Украина может получить не более 20–30 американских истребителей. Фото © Getty Images / Stocktrek Images

— По аналогии с системами ПВО, ракетными системами, бронетехникой — всем тем, что сначала напрочь отрицалось, а потом поставлялось Киеву, если они начали говорить, что пилотов не отправят, значит, обязательно отправят. Так было раньше, так было со всеми видами вооружений и военной помощи — без исключений. "Не поставим никогда" — "не обсуждаем поставки" — "рассматриваем возможность" — "убьём побольше русских". Нет ни одного исключения из этого правила, — отмечает глава Россотрудничества Евгений Примаков. — Этот путь в ад наш противник решил пройти до самого конца. Значит, будут и пилоты.

Ранее Лайф уже писал, что к концу 2023 года Украина может получить не более 20–30 американских истребителей. Однако позднее общее количество самолётов, которым больше 30 лет, может достигнуть 100.

Военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков заметил, что "если на территории другого государства будет действовать авиация, которая будет наносить удары по нашим войскам, то это означает, что эта страна вступила с нами в военный конфликт и на них будет оказываться воздействие". По его словам, Украина располагает площадками для небольших групп, но принять серьёзную группировку в несколько десятков машин у Киева возможности нет.

При этом военные эксперты на Западе понимают, что F-16 войну не выиграют. Превосходство Российской армии в воздухе сохранится, даже если истребители будут использоваться с натовских аэродромов за пределами Украины, что означает прямое вовлечение в конфликт одной или нескольких стран НАТО, например Польши и Румынии.

После передачи самолётов для эскалации конфликта останется всего пара шагов: ввод кораблей НАТО в Чёрное море и передача Киеву тактического ядерного оружия. А дальше — глобальный военный конфликт между ядерными державами.

Авторы Елена Стафеева