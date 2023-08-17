Почему Киев уже бросает в топку боёв стратегические резервы Для чего ВСУ сжигают на фронте собственные резервы, готовясь к Дню независимости Украины, и почему Зеленский перестал скрывать, что не находит себе места. 17575 17575 Представители военных институтов начали возлагать вину за провалы на отсутствие боевого духа ВСУ, неслаженность соединений и даже кусты зелени. Обложка © president.gov.ua

Добровольный плен и отказы воевать

Forbes пишет, что киевский режим отправил в бой одну из последних резервных бригад, подготовленную для наступления на юге. Украинские войска наконец-то развернули самое мощное подразделение. 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, оснащённая боевыми машинами Marder, Stryker и танками Challenger 2, развёрнута в районе села Работино.

82-я бригада и родственная ей 46-я бригада были одними из последних крупных соединений, по мнению издания, которые украинский Генштаб держал в резерве. Введя их в бой, украинцы могли значительно усилить огневую мощь. Но ни одна бригада не может сражаться вечно. Когда они уйдут на отдых, неясно, какие силы могут их заменить. "Если Армия РФ в Работине сможет удержать свои позиции, возможно, Россия окажется в состоянии нанести ответный удар по украинцам", полагают в Forbes.

При этом на огромные жертвы ВСУ и добровольную сдачу в плен западные СМИ предпочитают закрывать глаза. Два аэромобильных батальона ВСУ отказались от участия в контрнаступлении из-за потерь сослуживцев. Это в телеграм-канале отметил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Это примерно 500 украинских бойцов, которые устали видеть смерть сослуживцев на поле боя и решили отказаться от роли пушечного мяса. Их опасения основаны не на пустом месте, ведь только минувшей ночью на Запорожском направлении ВСУ потеряли 132 военных. В ходе наступления противник не доходит даже до первой позиции ВС РФ.

На огромные жертвы ВСУ и добровольную сдачу в плен западные СМИ предпочитают закрывать глаза. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Военкоры отмечают, что появление на ряде направлений фронта БТР "Страйкер" и БМП "Мардер" подтверждает версию о введении в бой стратегических резервов ВСУ. Так же как и визит Зеленского на Запорожское направление, на съёмках которого актёр никак не мог собрать силу воли и отыграть в нужном ключе — зрители заметили, что глава Незалежной был расстроен и мрачен.

Киев требует от ВСУ продвижения и побед, которые даются ему огромным числом убитых и раненых солдат. При этом взятые посёлки, которые превращаются в серые зоны и периодически "накрываются" огнём российской артиллерии, пригодны только для внутренней пропаганды на Украине. На Западе прекрасно знают, какова цена Незалежной, и уже начали торг за её территорию. Военные эксперты утверждают, что НАТО со спутника может отличать боевую машину пехоты от танка последней модификации. Но последние цифры, которые нужны Вашингтону для дополнительной помощи Украине, — $24,1 млрд — больше похожи на подготовку к более серьёзной войне. В сравнении с военным бюджетом России в 2020 году, который составлял $35 млрд, — это не выглядит как стремление к перемирию, отмечают аналитики. А значит, разговоры об остановке конфликта — ловушка.

Напомним, в США уже признавались, что снабдили Украину достаточными ресурсами для контрнаступления. По словам официального представителя Госдепартамента Мэттью Миллера, страны Запада предоставили Киеву колоссальные объёмы военной техники и оборудования. А спустя недели представители военных институтов начали возлагать вину за провалы на отсутствие боевого духа ВСУ, неслаженность соединений и даже кусты зелени.

На украинской линии боевого соприкосновения Австралия тайно испытывает свою новую винтовку, пишет Les Echos. В оружие инвестировали несколько миллионов долларов и явно не хотели ограничиваться только австралийским рынком. Причём это далеко не первый образец, который опробовали против нашей армии. Ситуацию на фронте тщательно анализируют, мировой полигон для отработки технологий и тактики современной войны, созданный на полях Украины, — это не просто страница учебников для академий, это ещё и отработка технологий по расчеловечению целых народов.

СМИ в Европе констатируют, "время Зеленского на исходе. Его заменят новым "слугой народа". "Участь главы Украины предрешила слишком дорогая война США против России, которую невозможно окончить в пользу сил НАТО", откровенно пишет сербское издание "Политика". Его "устранение" не будет означать решение проблемы Украины, и конфликт не остановится. Он всего лишь дискредитирует вложенные в этот проект средства, утверждает издание. После миллиардов долларов, которые американцы и европейцы потратили на проигранные сражения, придёт время возмещать расходы. Кто станет новым "слугой народа" на смену главному актёру, не так важно; сколько продлится конфликт и кто будет возмещать убытки, задаётся вопросом автор публикации.

Рабочая поездка Владимира Зеленского в Запорожскую область, 15 августа 2023 года. Фото © president.gov.ua

Об этом же недвусмысленно предупреждает и американский Newsweek. "Если Украина и дальше будет безуспешно наступать, то украинские критики получат ещё одну возможность выставить Зеленского и его команду упрямыми и ненадёжными партнёрами", отмечает издание. По словам СМИ, источник, близкий к офису главы Украины, говорит, что мрачные прогнозы СМИ не являются гарантией провала. "Украина вернула себе более половины утраченной территории. Ожидать большего было и остаётся нереальным, учитывая огромное преимущество России в огневой мощи и живой силе. Несмотря на это подавляющее преимущество России, Украина будет продвигаться вперёд в ближайшие недели. И есть большая вероятность того, что осенью этого года Украина сможет перекрыть критически важные линии российских поставок в Крым", — цитирует своего собеседника американский журнал.

Петля Афганистана и Вьетнама

Запад рискует повторить на Украине ошибки, допущенные во Вьетнаме и Афганистане, считают прагматичные немцы. Военный эксперт Германии Карло Масала в споре с американскими коллегами, утверждающими, что Киеву нужны F-16, полагает, что приоритетная цель — это обеспечение ВСУ снарядами для артиллерии и ПВО ближнего действия.

— Прежде всего Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах, потому что на многих участках фронта идут массированные артиллерийские бои. Потребуется больше возможностей для разминирования. А также потребуется ПВО ближнего действия, чтобы механизированные соединения снова могли действовать, — отмечает эксперт на площадке Tagesspiegel.

Авторы Андрей Лапенков