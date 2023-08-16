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Игра вдолгую: Как в США расправляются с теми, кто готов остановить конфликт на Украине

Почему основным оппонентам президента США Джо Байдена, которые обещают быстро покончить с военным конфликтом на Украине, администрация Белого дома готовит место в тюрьме.

15 августа, 22:42
<p>Как в США расправляются с теми, кто готов остановить конфликт на Украине. Обложка © Shutterstock</p>

Как в США расправляются с теми, кто готов остановить конфликт на Украине. Обложка © Shutterstock

Новые обвинения против Трампа

Процесс над 45-м президентом США Дональдом Трампом, который начал избирательную кампанию на пост главы Америки, превращается в акт саморазоблачения американской "демократии". Ведь основанием для нового дела стали его сомнения в честности выборов. Прокуратура США вменяет ему в вину попытку незаконным путём изменить исход президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, в котором, кстати, было выявлено множество нарушений. Трамп назвал это обвинение сфабрикованным.

По четырём уголовным делам его обвиняют уже по 13 статьям УК. Экс-президент должен предстать перед судом по этому делу до 25 августа, а рассмотрение его начнётся в течение полугода. Интересно, что последнее обвинение было выдвинуто после обещания Трампа остановить конфликт на Украине. Это же обещают и другие кандидаты от республиканской партии, но их поддержка существенно меньше.

Экс-президент США Дональд Трамп не признал свою вину в препятствовании утверждению итогов выборов. Фото © ТАСС / AP / Dana Verkouteren

Экс-президент США Дональд Трамп не признал свою вину в препятствовании утверждению итогов выборов. Фото © ТАСС / AP / Dana Verkouteren

По данным опросов RealClearPolitics — крупного американского агрегатора новостей и мнений, Дональд Трамп в несколько раз опережает всех других кандидатов в президенты США от республиканцев по рейтингам. На 14 августа уровень поддержки Трампа составлял 63%. Ближайшие к нему предприниматель Вивек Рамасвами и губернатор Флориды Рон Десантис отстают почти на 52 пункта — у них 11,1% и 11,3% соответственно.

Любопытно, но в обвинении используется акт RICO, который был создан для борьбы с рэкетом. Прокуроры продолжают попытки посадить Трампа на основе законов, которые никакого отношения к нему не имеют. В рамках предыдущего дела вообще задействовали закон от 1870 года о защите избирательных прав чернокожих, который Трамп якобы нарушил, пытаясь оспорить итоги выборов, — комментирует политолог-американист Малек Дудаков юридические детали.

Трамп пообещал представить "большой, сложный, детальный, но неопровержимый" доклад о том, как происходили выборы в штате Джорджия, на конференции в понедельник. По его мнению, данные, которые будут приведены в документе, позволят его полностью оправдать.

С количеством обвинений против Трампа растёт его рейтинг, отмечают эксперты. На это тоже влияют и скандалы вокруг семьи Байдена. И если Байден пытается "покарать" соперника мечом Фемиды, то Трамп с удовольствием использует промахи бездушного деда. Так, Трамп записал обращение к нации из-за самых страшных за последние годы пожаров на Гавайях. Посочувствовав жителям островов, он не преминул воспользоваться бездушием Байдена.

Украина важнее Гавайских островов

Сегодня, садясь в машину, возможно, возвращаясь домой с пляжа, где он проводил много времени, вороватый Джо Байден, самый некомпетентный президент в истории нашей страны, со смехом и улыбкой заявил, что никак не комментирует смерть и трагедию. Сказать "никак" — это часто прокатывает, но улыбаться, когда говоришь это, особенно на фоне такой трагедии, как эта, — абсолютно ужасно и неприемлемо. То, что Джо Байден отказывается помочь или прокомментировать трагедию в Мауи, — это позор, точно так же, как он очень, очень долго отказывался помочь или прокомментировать сход поезда с рельсов в Восточной Палестине, штат Огайо, — напомнил Трамп.

"То, что Джо Байден отказывается помочь или прокомментировать трагедию в Мауи, — это позор, точно так же, как он очень, очень долго отказывался помочь или прокомментировать сход поезда с рельсов в Восточной Палестине, штат Огайо", — напомнил Трамп. Видео © T.me / Пул № 3

Малек Дудаков приводит хронику бездействия США на Гавайях. Местная пресса описывает, как на острове Мауи после масштабных пожаров воцарилась полная анархия. В разрушенном до основания городке Лахайне, напоминающем гавайский Бахмут, властвуют мародёры. По ночам они ходят по домам выживших и под дулом пистолета их грабят. На месте присутствует небольшое число полицейских и военных, но они не особо помогают в борьбе с грабителями.

Это в чём-то напоминает печально известную ситуацию в Новом Орлеане во время урагана "Катрина". Американское общество настолько расколото, что, как только происходит катаклизм и законы перестают работать, начинается война всех против всех, отмечает Малек Дудаков.

В сравнении с затратами Вашингтона на Украину, которые, по последним данным, составили 113 млрд долларов, Гавайи выглядят как чужеродный элемент страны. Большинство экспертов считает, что обвинение в создании ОПГ не позволит Траму переизбраться на пост президента Америки во второй раз. Однако оппоненты полагают, что это единственное, что спасёт республиканца от преследований прокуроров. И если Трамп придёт к власти, то военный конфликт на Украине действительно может завершиться, ведь республиканцы настроены иначе, чем администрация Байдена. Их внимание сконцентрировано на противостоянии с Китаем и мексиканскими наркокартелями. Не зря в последний раз Байден дал гарантии финансирования Украины до конца лета 2024 года, тогда как выборы на пост президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

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Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов

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