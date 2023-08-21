Что изменят 30-летние F-16 на линии фронта и какие аэродромы попадут в прицел России Оглавление Сколько всего F-16 требует Украина Характеристики истребителя F-16 Чем опасны F-16 для России Какие аэродромы попадут в прицел Российской армии Что грозит населению Украины США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по завершении подготовки украинских пилотов. Добьётся ли Зеленский ускорения поставок, чем опасны эти истребители, как сможет ответить на угрозу Россия? 82550 82550 Зеленскому понадобились древние самолёты. Обложка © ТАСС / ZUMA

Метания главы Украины, провалившего контрнаступление и теперь занятого поисками панацеи, обостряются вместе с проблемами на фронте. Его визит в Нидерланды, где он заявил о поставке 42 истребителей F-16, оказался скомпрометирован опровержением премьера Нидерландов Марка Рютте, что не все самолёты будут переданы Киеву. Дания также пообещала Украине передать первые шесть самолётов F-16 к Новому году, а затем ещё 13. В сухом остатке к концу 2023 года Украина может получить не более 20–30 американских истребителей. Однако позднее общее количество самолётов, которым больше 30 лет, может достигнуть 100.

— Всего в распоряжении Нидерландов находится 42 истребителя F-16, но пока слишком рано говорить, будут ли переданы все они, — отметил уходящий в отставку премьер Нидерландов Марк Рютте. Напомним, ранее власти США подтвердили, что одобрят странам Евросоюза передачу Украине истребителей F-16, как только будет завершена подготовка украинских пилотов.

Зеленский в кабине F-16. Видео © T.me / "ПУЛ N 3"

Сколько всего F-16 требует Украина

Если Вашингтон заставит Нидерланды и Данию предоставить весь парк устаревших самолётов, то Амстердам отправит 42, Копенгаген — 43. Сейчас эти страны постепенно меняют их на более современные модели F-35. Также Киев надеется на шведские Gripen, которые по своим характеристикам близки к F-16, — у Стокгольма их не менее 200 штук. Единственное, что мешает Киеву получить сейчас авиацию, — отсутствие обученных пилотов и инфраструктуры.

Истребитель Gripen. Фото © Shutterstock

Ранее издание Politico объясняло причину отложенного обучения украинских пилотов. "Далеко не все украинские пилоты готовы начать обучение на истребителях F-16, ведь из 32 человек английский знают только восемь". По его словам, остальные направлены на языковые курсы. После этого украинские власти заявили, что обучение началось.

Характеристики истребителя F-16

Америка до сих пор производит истребители F-16 на экспорт. Существует 15 модификаций этой модели. Среди преимуществ самолёта эксперты называют высокую манёвренность. Машина проста в эксплуатации, имеет хороший обзор, даёт пилоту преимущество в воздушном бою. К минусам истребителя относят ограничение боевой нагрузки и дальности, так как машина обладает лишь одним двигателем.

— F-16 сильно подвержены помехам. От РЛС, которые использованы на немодифицированных моделях этих истребителей, советский тактический боевой флот начал отказываться ещё в 80-х годах прошлого века. Немодернизированным F-16 не хватает возможностей наведения вне прицеливания, обеспечиваемых новыми ракетами AIM-9X класса "воздух – воздух" и нашлемными прицелами, что ставит их в крайне невыгодное положение по сравнению с современными российскими истребителями или даже нынешними украинскими МиГ-29 и Су-27, — резюмировали эксперты издания Military Watch, давая оценку модели.

Чем опасны F-16 для России

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ отметил, что "самолёты F-16 могут нести ядерные вооружения". По его словам, наши системы, которые будут наблюдать за этими самолётами, не смогут отличить самолёт, который не оснащён ядерным оружием, от того, который несёт ядерное оружие.

— Как мы будем реагировать? — задал вопрос Лавров, пересказывая российско-американские переговоры на международной площадке Совбеза ООН в рамках "ядерной пятёрки". — Ответ за военными: они знают, что делать.

Истребители F-16. Фото © Shutterstock

То есть со стороны России последует военно-технический ответ, "если мы увидим, что эти самолёты полетели над Украиной и создают нам угрозу".

Какие аэродромы попадут в прицел Российской армии

Получение американских истребителей F-16 Киевом и использование в бою в случае их базирования вне украинской территории может втянуть НАТО в вооружённый конфликт с Россией. Армия РФ найдёт варианты поражения военных самолётов, предупредил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

— Если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются против нас, — сказал Путин, добавив, что, как горят западные танки, так же будут гореть и истребители.

— На текущий момент наибольшую заинтересованность в агрессии проявляют Балтийские страны и Польша. В силу географического расположения этих стран могут находиться базовые аэродромы для подобного рода авиационных соединений, — отмечает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Но если боевые вылеты будут совершаться с аэродромов на территории этих государств, то они превратятся в законные военные цели Армии России. Поскольку на этих аэродромах самолёты будут обслуживаться, заправляться, снабжаться боеприпасами, там будет дислоцироваться и лётный состав, то есть комбатанты: фактически будет использование украинскими ВВС иностранной базы.

Военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков заметил, что "если на территории другого государства будет действовать авиация, которая будет наносить удары по нашим войскам, то это означает, что эта страна вступила с нами в военный конфликт и на них будет оказываться воздействие". По его словам, Украина располагает площадками для небольших групп, но принять серьёзную группировку в несколько десятков машин у Киева возможности нет.

Ракета Taurus на истребителе F-15. Фото © Getty Images / South Korean Defense Ministry

— Для постоянного базирования площадок для F-16 практически нет в качестве аэродрома подскока. Если они будут вылетать с территории Румынии или Польши и совершать пуски какого-либо рода крылатых ракет, например Storm Shadow или Taurus, то на обратном пути им нужно будет где-то сесть дозаправиться и убыть на аэродром базирования вне пределов Украины. Кроме них участие в этих налётах может принять и Словакия, у которой также есть необходимые сети аэродромов, — считает военный эксперт Алексей Леонков.

Что грозит населению Украины

На Западе открыто говорят о подготовке истребления населения Украины. Киеву необходимо мобилизовать три миллиона граждан, чтобы Украина смогла надеяться на победу в конфликте с Россией, пишет Die Welt. Мнение журналистов издания — лишь напоминание о концепции очистки жизненного пространства от "недочеловеков", похоже, общественности ФРГ же нечего терять, возвращаясь к этой идее. Для них тактика мясных штурмов не потеряла своей актуальности.

— Есть только один путь вперёд: вести войну настолько серьёзно, как это подобает национально-освободительной борьбе. Население Украины, правда, сократилось, но составляет по-прежнему более 30 миллионов человек, так что общая численность вооружённых сил может достигать до трёх миллионов. Имея такую войсковую мощь, Украина могла бы выигрывать битвы и освободить свою территорию старомодным способом — в войне на истощение, как в большинстве европейских войн за независимость, — считают в немецком информационном агентстве Welt.

Авторы Елена Стафеева