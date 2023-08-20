Поставки американских истребителей F-16 Киеву будут представлять серьёзную угрозу как для самой Украины, так и всего человечества. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший.

"Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Почему бы не провести переговоры?" — написал он на своей странице в соцсети X (Twitter).

По мнению Кеннеди-младшего, поставки боевой авиации украинской стороне не смогут повлиять на исход конфликта и спасти страну от неминуемого поражения, изменив ситуацию в пользу Киева. Политик подчеркнул, что процесс подготовки пилотов ВСУ растянется надолго, ведь использование этих истребителей подразумевает наличие большого количества навыков у военных.