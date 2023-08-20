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20 августа, 05:42

Кеннеди-младший назвал поставки F-16 Украине угрозой для всего человечества

Поставки американских истребителей F-16 Киеву будут представлять серьёзную угрозу как для самой Украины, так и всего человечества. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший.

"Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Почему бы не провести переговоры?" — написал он на своей странице в соцсети X (Twitter).

По мнению Кеннеди-младшего, поставки боевой авиации украинской стороне не смогут повлиять на исход конфликта и спасти страну от неминуемого поражения, изменив ситуацию в пользу Киева. Политик подчеркнул, что процесс подготовки пилотов ВСУ растянется надолго, ведь использование этих истребителей подразумевает наличие большого количества навыков у военных.

"F-16 не остановят крах украинской армии", — указал кандидат в президенты США.

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Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что США одобрили передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил, что Киев получит самолёты после того, как пилоты ВСУ пройдут обучение. Несмотря на это, в Пентагоне считают, что поставки F-16 не смогут изменить ситуацию в зоне конфликта.

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Wikipedia

Николь Вербер
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