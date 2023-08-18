В Совфеде раскрыли истинные причины решения США отправить Киеву F-16
Пушков: Передача Киеву F-16 должна создать иллюзию военной перспективы для ВСУ
Решение Соединённых Штатов разрешить Дании и Нидерландам отправить на Украину истребители F-16 является значимым, но в основном символическим шагом. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По словам члена Совета Федерации, для Вашингтона важно продемонстрировать свою упорную поддержку Киева, и подтверждением этому должна служить передача нескольких самолётов через союзников, пусть и в следующем году.
Тем временем дела для властей США и Украины лучше не становятся, отметил Пушков. Сенатор напомнил, что в прессе давно начали обсуждать отсутствие успехов у ВСУ или даже сбой контрнаступления. В частности, Пушков привёл информацию американского журналиста Сеймура Херша, согласно которой ЦРУ предполагало, что так оно и будет и "контрнаступ" мало к чему приведёт. И ведомство предупредило об этом американского госсекретаря Энтони Блинкена.
"В этих условиях, дабы поддержать имидж воюющего Киева и стоящих с ним бок о бок Соединённых Штатов, передача нескольких F-16 призвана создать иллюзию военной перспективы для Украины и западного альянса. Именно иллюзию. Не более того", — заключил Алексей Пушков.
Напомним, ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что США одобрили передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине. По данным журналистов, Киев получит самолёты после того, как пилоты ВСУ пройдут обучение их управлению. При этом поставка Киеву F-16 не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта — и это признают в том числе в Пентагоне. Согласно данным военных экспертов, даже если самолёты окажутся в распоряжении ВСУ, до начала их применения пройдут месяцы, а ситуация на фронте развивается слишком стремительно. Помимо этого пилоты ВСУ сталкиваются с трудностями при обучении управлению самолётами: мешает незнание английского.
ТАСС / Валерий Шарифулин