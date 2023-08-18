Решение Соединённых Штатов разрешить Дании и Нидерландам отправить на Украину истребители F-16 является значимым, но в основном символическим шагом. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По словам члена Совета Федерации, для Вашингтона важно продемонстрировать свою упорную поддержку Киева, и подтверждением этому должна служить передача нескольких самолётов через союзников, пусть и в следующем году.

Тем временем дела для властей США и Украины лучше не становятся, отметил Пушков. Сенатор напомнил, что в прессе давно начали обсуждать отсутствие успехов у ВСУ или даже сбой контрнаступления. В частности, Пушков привёл информацию американского журналиста Сеймура Херша, согласно которой ЦРУ предполагало, что так оно и будет и "контрнаступ" мало к чему приведёт. И ведомство предупредило об этом американского госсекретаря Энтони Блинкена.

"В этих условиях, дабы поддержать имидж воюющего Киева и стоящих с ним бок о бок Соединённых Штатов, передача нескольких F-16 призвана создать иллюзию военной перспективы для Украины и западного альянса. Именно иллюзию. Не более того", — заключил Алексей Пушков.