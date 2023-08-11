Вашингтон подтвердил, что незнание английского мешает начать обучение пилотов ВСУ управлению F-16

На данный момент подготовка программы обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 не закончена. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Существует связанный с английским языком момент, который мы не можем игнорировать. Потому что всё ручное управление на английском, все системы контроля внутри самолёта также на английском", — отметил он в ходе брифинга.