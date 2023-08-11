Вашингтон подтвердил, что незнание английского мешает начать обучение пилотов ВСУ управлению F-16
Кирби: Программа обучения украинских пилотов управлению F-16 пока не разработана
На данный момент подготовка программы обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 не закончена. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Существует связанный с английским языком момент, который мы не можем игнорировать. Потому что всё ручное управление на английском, все системы контроля внутри самолёта также на английском", — отметил он в ходе брифинга.
По словам Кирби, украинские пилоты должны хотя бы владеть основными навыками языка, чтобы летать. Представитель Белого дома добавил, что в этом вопросе США продолжают работать с европейскими партнёрами, среди которых Дания и Нидерланды. Он отметил, что при возникновении трудностей у коллег Америка готова проводить обучение у себя.
Ранее американские СМИ сообщали, что далеко не все украинские пилоты готовы начать обучение на истребителях F-16, ведь из 32 человек английский знают только восемь. При этом в США усомнились, что самолёты окажутся настоящим спасением для Киева. Многие уверены, что украинской армии не хватит истребителей для изменения ситуации в зоне боевых действий.
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