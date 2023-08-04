В США усомнились, что их истребители F-16 окажутся спасением для Украины
NBC News: Киеву не хватит истребителей F-16 для перелома ситуации на фронте
Поставка Украине американских истребителей F-16 не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта, и это признают даже в Пентагоне. По данным телеканала NBC News, военные аналитики рассчитали, что даже если военные самолёты окажутся в распоряжении ВСУ, до начала их применения пройдут месяцы, а ситуация на фронте развивается слишком динамично.
"Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию", — отмечают собеседники телеканала.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что украинских пилотов "скоро" начнут учить управлению американскими истребителями F-16. А на днях помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что Запад передаст Киеву истребители F-16 только после подготовки ВСУ к их применению, ориентировочно — через несколько месяцев.
F-16 — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. По состоянию на июнь 2018 года в США произвели около пяти тысяч таких самолётов.
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