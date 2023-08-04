ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 августа 2023, 15:47
5244

В США усомнились, что их истребители F-16 окажутся спасением для Украины

NBC News: Киеву не хватит истребителей F-16 для перелома ситуации на фронте

Поставка Украине американских истребителей F-16 не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта, и это признают даже в Пентагоне. По данным телеканала NBC News, военные аналитики рассчитали, что даже если военные самолёты окажутся в распоряжении ВСУ, до начала их применения пройдут месяцы, а ситуация на фронте развивается слишком динамично.

"Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию", — отмечают собеседники телеканала.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что украинских пилотов "скоро" начнут учить управлению американскими истребителями F-16. А на днях помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что Запад передаст Киеву истребители F-16 только после подготовки ВСУ к их применению, ориентировочно — через несколько месяцев.

Стало известно, почему на Западе не спешат с обучением пилотов ВСУ на F-16
Стало известно, почему на Западе не спешат с обучением пилотов ВСУ на F-16

F-16 — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. По состоянию на июнь 2018 года в США произвели около пяти тысяч таких самолётов.

BannerImage

Rtphokie / Wikipedia

Марина Калегина
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar