В США усомнились, что их истребители F-16 окажутся спасением для Украины

Поставка Украине американских истребителей F-16 не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта, и это признают даже в Пентагоне. По данным телеканала NBC News, военные аналитики рассчитали, что даже если военные самолёты окажутся в распоряжении ВСУ, до начала их применения пройдут месяцы, а ситуация на фронте развивается слишком динамично.