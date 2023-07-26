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26 июля, 19:08

США дали туманное обещание насчёт обучения пилотов ВСУ полётам на F-16

Белый дом: Украинских лётчиков начнут учить управлению F-16 в скором времени

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Украинских пилотов начнут учить управлению американскими истребителями F-16 в скором времени. Такое заявление сделал сегодня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы говорили об обучении на истребителях F-16. Оно начнётся в скором времени, и, надеюсь, вскоре после этого за ним последуют сами поставки истребителей. У них есть танки, артиллерия, системы HIMARS, и мы продолжим работать с ними на ежедневной основе", сообщил Кирби во время брифинга, отметив, что Украина получает от США и союзников всё необходимое ей оружие.

Белый дом нашёл виноватого в заминке с обучением украинских пилотов полётам на F-16

Белый дом нашёл виноватого в заминке с обучением украинских пилотов полётам на F-16

Ранее сегодня стало известно о том, что США выделяют Киеву 43-й пакет военной помощи на сумму $400 млн, куда войдут авиационные ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet и другие боеприпасы. Соответствующая публикация сделана на сайте Пентагона.

Юрий Лысенко
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