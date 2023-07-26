США дали туманное обещание насчёт обучения пилотов ВСУ полётам на F-16

"Мы говорили об обучении на истребителях F-16. Оно начнётся в скором времени, и, надеюсь, вскоре после этого за ним последуют сами поставки истребителей. У них есть танки, артиллерия, системы HIMARS, и мы продолжим работать с ними на ежедневной основе", — сообщил Кирби во время брифинга, отметив, что Украина получает от США и союзников всё необходимое ей оружие.