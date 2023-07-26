Ракеты Hydra-70 и БТР Stryker: США выделяют Украине 43-й пакет военной помощи

США выделяют Киеву 43-й пакет военной помощи на сумму $400 млн, куда войдут авиационные ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet и другие боеприпасы. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом [США Джо] Байденом, я объявляю о 43-м выделении военной помощи Украине", — сказано в заявлении Блинкена.

Информация о выделении нового пакета опубликована и на сайте Пентагона. В заявлении ведомства указано, что Вашингтон продолжит работу с союзниками, "чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения её непосредственных потребностей на поле боя.