Ракеты Hydra-70 и БТР Stryker: США выделяют Украине 43-й пакет военной помощи
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн
США выделяют Киеву 43-й пакет военной помощи на сумму $400 млн, куда войдут авиационные ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet и другие боеприпасы. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом [США Джо] Байденом, я объявляю о 43-м выделении военной помощи Украине", — сказано в заявлении Блинкена.
Информация о выделении нового пакета опубликована и на сайте Пентагона. В заявлении ведомства указано, что Вашингтон продолжит работу с союзниками, "чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения её непосредственных потребностей на поле боя.
О том, что США намерены выделить Киеву новый пакет помощи размером в $400 млн, стало известно ранее. Как и ожидалось, в него вошло почти 30 млн патронов, снаряды для гаубиц, дроны Hornet, 32 БТР Stryker, ракеты Hydra70, боеприпасы для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и комплексов ПВО Patriot.
Wikipedia / U.S. Army