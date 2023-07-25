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25 июля, 02:34

В новый пакет военной помощи Киеву войдут ракеты Hydra70 и БТР Stryker

AP: В новый пакет военной помощи США Киеву войдут БТР Stryker и ракеты Hydra70

В новый пакет военной помощи размером в $400 млн войдёт более 30 бронетранспортёров Stryker, а также ракеты Hydra70. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Ожидается, что в пакет войдёт почти 30 млн патронов, снаряды для гаубиц, дроны Hornet, 32 БТР Stryker, ракеты Hydra70, боеприпасы для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и комплексов ПВО Patriot.

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $1,3 млрд

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $1,3 млрд

О том, что США намерены выделить Киеву новый пакет помощи размером в $400 млн, стало известно ранее. По данным Reuters, о нём официально объявит Пентагон сегодня, 25 июля. Предполагается, что власти США могут изменить состав нового пакета военной помощи Украине, отказавшись от кассетных боеприпасов.

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Wikipedia / U.S. Army

Оксана Попова
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