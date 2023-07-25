В новый пакет военной помощи Киеву войдут ракеты Hydra70 и БТР Stryker

В новый пакет военной помощи размером в $400 млн войдёт более 30 бронетранспортёров Stryker, а также ракеты Hydra70. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Ожидается, что в пакет войдёт почти 30 млн патронов, снаряды для гаубиц, дроны Hornet, 32 БТР Stryker, ракеты Hydra70, боеприпасы для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и комплексов ПВО Patriot.