В новый пакет военной помощи Киеву войдут ракеты Hydra70 и БТР Stryker
AP: В новый пакет военной помощи США Киеву войдут БТР Stryker и ракеты Hydra70
В новый пакет военной помощи размером в $400 млн войдёт более 30 бронетранспортёров Stryker, а также ракеты Hydra70. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Ожидается, что в пакет войдёт почти 30 млн патронов, снаряды для гаубиц, дроны Hornet, 32 БТР Stryker, ракеты Hydra70, боеприпасы для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и комплексов ПВО Patriot.
О том, что США намерены выделить Киеву новый пакет помощи размером в $400 млн, стало известно ранее. По данным Reuters, о нём официально объявит Пентагон сегодня, 25 июля. Предполагается, что власти США могут изменить состав нового пакета военной помощи Украине, отказавшись от кассетных боеприпасов.
Wikipedia / U.S. Army