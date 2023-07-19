Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $1,3 млрд

В новый пакет войдут четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, ракеты TOW, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, авиационные боеприпасы и снаряды для артиллерии. Вместе с тем Киев получит 150 бензовозов, 115 транспортных средств для буксировки оборудования, а также тактические защищённые системы связи и средства радиоэлектронной борьбы. Также США окажут поддержку в обучении бойцов ВСУ.