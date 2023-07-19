Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $1,3 млрд
Американские власти выделят Киеву новый пакет военной помощи на сумму 1,3 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.
В новый пакет войдут четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, ракеты TOW, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, авиационные боеприпасы и снаряды для артиллерии. Вместе с тем Киев получит 150 бензовозов, 115 транспортных средств для буксировки оборудования, а также тактические защищённые системы связи и средства радиоэлектронной борьбы. Также США окажут поддержку в обучении бойцов ВСУ.
"США продолжат работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения её неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Пентагон подтвердил передачу кассетных снарядов Украине. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл применение этих бомб военным преступлением. А президент РФ Владимир Путин заявил, что США поставляют ВСУ кассетные бомбы не от хорошей жизни.
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