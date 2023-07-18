Маск призвал власти США раскрыть, как расходуется помощь Киеву
Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск призвал власти США раскрыть, как расходуется помощь Киеву. Соответствующий комментарий он оставил в "Твиттере".
"Было бы неплохо, если бы общественность знала, на что тратятся деньги!" — написал Маск, реагируя на сообщения о том, что Вашингтон планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.
Ранее Маск осудил США за решение передать ВСУ кассетные боеприпасы. Миллиардер обратил внимание на то, что Вашингтон "всегда осуждал как зло" тех, кто использует такие бомбы, а теперь сам вооружает ими украинских военных.
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