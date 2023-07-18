Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск призвал власти США раскрыть, как расходуется помощь Киеву. Соответствующий комментарий он оставил в "Твиттере".

"Было бы неплохо, если бы общественность знала, на что тратятся деньги!" — написал Маск, реагируя на сообщения о том, что Вашингтон планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.