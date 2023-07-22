США могут отказать Киеву в поставках кассетных боеприпасов в новом пакете
Reuters: США объявят о новом пакете военной помощи Киеву на $400 млн 25 июля
Власти США могут изменить состав нового пакета военной помощи Украине, отказавшись от кассетных боеприпасов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
О выделении Киеву вооружения на сумму до 400 миллионов долларов Соединённые Штаты планируют объявить во вторник, 25 июля. Ожидается, что вооружение из своих запасов передаст Пентагон. В пакет войдёт несколько бронетранспортёров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, комплексов противовоздушной обороны Patriot, ракетных систем залпового огня HIMARS, а также противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin.
А ранее Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, ракеты TOW, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, авиационные боеприпасы и снаряды для артиллерии.
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