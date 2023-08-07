Зеленскому дали порулить игрушечным F-16

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому разрешили попробовать себя в роли пилота американского истребителя F-16. Он порулил на симуляторе, поставленном из Чехии, сообщает местное агентство ЧТК со ссылкой на офис главы Незалежной.

"Зеленский опробовал, как пилотировать американский самолёт F-16. Он сделал это на специальном кресле авиасимулятора, который Украине поставила Чехия", — говорится в сообщении.

Всё произошло в ходе визита Зеленского на одну из украинских авиабаз. Во время игрушечного полёта глава Незалежной даже поразил одну из виртуальных целей.