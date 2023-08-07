Зеленскому дали порулить игрушечным F-16
ЧТК: Зеленский попробовал себя в роли пилота F-16 на чешском симуляторе
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому разрешили попробовать себя в роли пилота американского истребителя F-16. Он порулил на симуляторе, поставленном из Чехии, сообщает местное агентство ЧТК со ссылкой на офис главы Незалежной.
"Зеленский опробовал, как пилотировать американский самолёт F-16. Он сделал это на специальном кресле авиасимулятора, который Украине поставила Чехия", — говорится в сообщении.
Всё произошло в ходе визита Зеленского на одну из украинских авиабаз. Во время игрушечного полёта глава Незалежной даже поразил одну из виртуальных целей.
Кроме того, в заявлении отмечается, что Киев надеется получить истребители F-16, однако на сегодняшний день на Западе ещё никто не обещал их поставку. При этом некоторые страны изъявили желание помочь Незалежной с обучением пилотов. Согласно данным ЧТК, в августе этим займётся Дания, а после в Румынии будет создан специальный учебный центр.
Ранее Лайф уже рассказывал, что Пентагон пообещал пересадить украинских лётчиков на F-16 через несколько месяцев. При этом в США усомнились, что они окажутся настоящим спасением для Киева. Многие уверены, что украинской армии не хватит истребителей F-16 для перелома ситуации на поле боя.
ТАСС / EPA