США одобрили передачу Киеву F-16 из Дании и Нидерландов, пишут СМИ

США одобрили передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, Киев получит самолёты после того, как пилоты ВСУ пройдут обучение их управлению. Уточняется, что американский госсекретарь Энтони Блинкен письменно гарантировал датским и нидерландским коллегам, что Вашингтон поддерживает этот шаг.

"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку со стороны США в отношении передачи Украине истребителей F-16, равно как и обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами по F-16", — говорится в письме Блинкена.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон вместе с союзниками работает над вопросом передачи Киеву американских истребителей четвёртого поколения F-16 от третьих стран. В эфире CNN он отметил, что власти США хотят сделать это "как можно скорее".