На Украине признали, что не получат F-16 до конца года

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил в среду, что Киев, как стало очевидно, не сможет получить до конца 2023 года американские истребители F-16. Военный в эфире телемарафона заявил, что на эти самолёты возлагались "большие надежды".

"Безусловно, к сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолётами F-16 на протяжении осени и этой зимой", — отметил Игнат и добавил, что Киев возлагал большие надежды на американские истребители.

По его словам, в ближайшее время украинские лётчики будут проходить обучение, так как "вопрос сдвинулся с места". Также он заявил, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны.