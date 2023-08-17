На Украине признали, что не получат F-16 до конца года
Советник командования ВВС Украины Игнат: Киев не получит F-16 в этом году
Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил в среду, что Киев, как стало очевидно, не сможет получить до конца 2023 года американские истребители F-16. Военный в эфире телемарафона заявил, что на эти самолёты возлагались "большие надежды".
"Безусловно, к сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолётами F-16 на протяжении осени и этой зимой", — отметил Игнат и добавил, что Киев возлагал большие надежды на американские истребители.
По его словам, в ближайшее время украинские лётчики будут проходить обучение, так как "вопрос сдвинулся с места". Также он заявил, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны.
Ранее Лайф писал, что поставка Киеву истребителей F-16 не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта — и это признают в том числе в Пентагоне. Военные аналитики рассчитали, что, даже если самолёты окажутся в распоряжении ВСУ, до начала их применения пройдут месяцы, а ситуация на фронте развивается слишком динамично.
Pixabay