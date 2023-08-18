В Вашингтоне обозначили, когда истребители F-16 будут переданы Украине

Напомним, ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что США одобрили передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине. По данным журналистов, Киев получит самолёты после того, как пилоты ВСУ пройдут обучение их управлению. При этом поставка Киеву F-16 не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта — и это признают в том числе в Пентагоне. Согласно данным военных экспертов, даже если самолёты окажутся в распоряжении ВСУ, до начала их применения пройдут месяцы, а ситуация на фронте развивается слишком стремительно. Помимо этого, пилоты ВСУ сталкиваются с трудностями при обучении управлению самолётами: мешает незнание английского.