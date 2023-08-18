Когда Польша вступит в войну с Россией на Украине Какую выгоду преследует Варшава, собираясь оккупировать Киев, Одессу и Николаев и почему польская общественность против этого. 29717 29717 Польское руководство хочет прибрать к рукам не только западные регионы Украины, но и её центр, а также юг. Обложка © ТАСС / Zuma / Sgt. John Schoebel

В Варшаве общественность отказывается от войны с Россией и называет своего президента Микки-Маусом. Польское руководство хочет прибрать к рукам не только западные регионы Украины, но и её центр, а также юг. Для того чтобы стать единственным получателем западного финансирования на восстановление остатков бывшей УССР. Последний парад ко Дню Войска польского, который президент страны Анджей Дуда встретил на автомобиле, номер которого начинался с букв UA, можно сказать, демонстрирует эти намерения.

Номер машины, на которой президент Польши Дуда принимал парад 15 августа, начинается с букв UA. Фото © ТАСС / AP / Czarek Sokolowski

Почему Польша готовится к войне

Тем временем известные поляки ставят ребром вопрос цены польской крови. Военные эксперты подсчитали, что, несмотря на все махинации с закупкой западного оружия и техники, Варшава готовится к войне с Россией на территории Украины.

Обозреватель Эугениуш Зинкевич для Myśl Polska задаёт вопрос, почему "Польшу толкают в конфликт, происходящий за нашей восточной границей". Он раскритиковал заявление президента Польши Анджея Дуды, который в интервью The Washington Post отметил, что "российский империализм можно остановить дёшево, потому что американские солдаты не гибнут", и добавил, что если "мы не остановим Россию сейчас, то придётся заплатить очень высокую цену". Зинкевич сделал вывод, что говорить так о собственном народе может только шарлатан из африканской резервации позапрошлого века. Также обозреватель назвал главу Польши парнем "с менталитетом Микки-Мауса", который взвесил в меркантильных терминах цену крови украинцев и янки.

— Мне, как поляку, очень стыдно за такие слова. Сколько стоит польская кровь? Для нас это звучит очень угрожающе, учитывая смелые планы Варшавы по вооружению. Ведь если представители власти могут позволить себе цинично, меркантильно относиться к "украинской крови", то как быть с нашей кровью? Неужели и она, по мнению этой власти, менее ценна, чем кровь янки? Исходя из объявленного списка закупок оружия и его количества, у меня складывается непреодолимое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос: когда будет война? — пишет Зинкевич.

Обозреватель Эугениуш Зинкевич для Myśl Polska задаёт вопрос, почему "Польшу толкают в конфликт, происходящий за нашей восточной границей". Фото © Getty Images / Handout

По его словам, Варшава не учитывает опыта украинского командования, которое объясняет неудачи на фронте в том числе ужасным состоянием западного оружия. Оно крайне ненадёжно и неэффективно, а во многих случаях устарело. Тактика ведения боя, разработанная западными стратегами НАТО для воюющих украинцев, приводит к серьёзным потерям и заставляет главкомов отказываться от западных стандартов НАТО, применяя российскую стратегию. Всё это может лишь несколько отсрочить полное поражение Украины.

Законы для Украины

Польша с прошлого года готовится вступить в войну на Украине. Для этого принимаются законы, которые уже сейчас позволяют гражданам Польши занимать должности украинских чиновников. Подготовлен новый проект, который будет регулировать перевод центральных органов государственного и военного управления страны на режим военного времени. Речь идёт о действиях органов госвласти в случае внешней угрозы безопасности государства, — закон президент Польши Анджей Дуда внёс на рассмотрение Сейма 16 августа. Согласно документу, кроме реакции правительства Польши на источники угрозы, подключаются маршалы Сейма и Сената, центральные органы военного управления. Предусматривается и планирование военных операций.

Давление на Белоруссию

Давление на белорусскую группировку войск и увеличение численности польских войск до 10 000 на границе происходит для подстраховки. Чтобы союзное России государство не смогло вмешаться в ситуацию, когда польские войска пойдут на Киев. В Варшаве называют все эти действия "восстановлением исторической справедливости".

Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики США. Фото © ТАСС / Zuma / Sgt. John Schoebel

Ранее об этом предупреждал глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр отметил, что Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики США. Поскольку Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте".

— Начаты масштабные закупки вооружения у Соединённых Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию, — сказал министр. — Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории.

По словам Шойгу, с учётом вооружённых сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Белоруссии размещено около 360 000 военнослужащих, 8000 единиц бронетехники, 6000 артиллерийских систем и миномётов, 650 самолётов и вертолётов. А численность формирований внерегиональных государств НАТО с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 000 человек.

Когда Польша вступит в украинский конфликт

Польша будет ожидать обрушения украинского фронта, полагают политологи. По разным подсчётам военных экспертов, это произойдёт не ранее осени или зимы 2024 года. Варшава ждёт развала ВСУ, чтобы собрать под свои знамёна остатки армии Незалежной, войти на её территорию и начать военные действия с Россией. При этом НАТО и Вашингтон вряд ли будут нарушать пятый параграф устава Североатлантического альянса, согласно которому начало военных действий на территории страны – участника альянса требует ответа. Поэтому Варшава может скоординировать собственные усилия с Бухарестом и Будапештом, войдя на Украину под флагом коалиции.

Авторы Елена Стафеева