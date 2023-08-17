Какую на самом деле территорию хочет оставить Запад Украине Западные элиты хотят выиграть время и проверить мировую и российскую реакцию на вброс о размене территории Украины. В то же время вся Украина США и ЕС не нужна, поэтому они готовы отдать её России. 54056 54056 Запад вынес в общественную плоскость начало торгов за Украину. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Запад вынес в общественную плоскость начало торгов за Украину. Финализировать процесс планируется позднее, во время обрушения украинской армии и обороны. Для НАТО положительным результатом станет получение западных областей Незалежной. Скрытая причина дискуссии об остановке войны в том, что если Россия согласится на перемирие, не освободив остальные области Украины, то к следующему году у Киева будет ядерное оружие, полагают эксперты.

Отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО действительно может привести к окончанию военного конфликта, считает глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен, сообщает норвежское издание VG.

Карта новой Украины. Инфографика © LIFE

— Я полагаю, что одним из решений может быть то, что Украина откажется от территории и получит взамен членство в НАТО, — отметил Йенссен.

Учитывая, что сам генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг неоднократно отказывался обсуждать какие-либо решения касательно украинского урегулирования без участия официального Киева, то дискуссия, которая вышла в СМИ, обсуждается на Западе давно.

Реакция Украины на слова начальника штаба НАТО

Глава Украины и его команда пытались опровергнуть это предположение, но эффект получился слабым. Скорее, выглядела эта риторика дежурной. О том, что Украина не пойдёт на размен территорий ради членства в НАТО, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он может стать "триумфом Путина" и "переносом войны на другие поколения". Ни требований отставок натовских чиновников, ни возмущений с украинской стороны не последовало. Лидер партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия добавил, что "разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что угодно — поощряют агрессию".

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis

Это свидетельствует, с одной стороны, об ослабевающей поддержке Киева даже постоянными союзниками, а с другой — означает естественный процесс. Опровержение понадобилось офису Зеленского лишь для того, чтобы продемонстрировать неготовность к компромиссу для внутренней аудитории националистов и боевиков.

Для чего было сделано заявление о разделе Украины

Завершение войны сейчас невозможно без всех территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Юридически без этих шагов Украины Россия не может пойти на мир или перемирие. А развитие боевых действий ведёт к тому, что конфликт завершится потерей Украиной Одесской и Николаевской областей, Харьковской, Сумской и ещё ряда регионов, включая Киев, полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

— Сценарий западных экспертов может быть таким: после падения украинской армии и распада обороны планируется провозгласить Украиной часть территорий на Западе бывшей Украины, оккупировать их польскими войсками и в этом качестве принять в НАТО с перспективой включения в состав Польши, — говорит Мендкович.

Поскольку нет предпосылок к близкому миру, готовности к диалогу с Москвой Киев не проявляет, поэтому СВО будет продолжаться вплоть до ликвидации угроз России. Эксперт уверен, что заявление представителя НАТО — зондаж. При этом нет оснований считать, что в США готовы удовлетворить требования Москвы. Вопрос с Львовской и Ивано-Франковской областями давно обсуждается между Польшей и США, и сейчас, что называется, лежит на столе. Однако конкретные границы до сих пор не утверждены.

— Подобные заявления со стороны руководства НАТО — прощупывания почвы. Они вбросили нарратив, и теперь изучают реакцию и мнения, в том числе из открытых источников. Дальше — будут принимать решение. Запад понимает, что проект "Украина" не оказался успешен, теперь активное развитие получает ситуация в Африке, необходимо перебрасывать туда силы и средства. Чтобы закрыть без ущерба для репутации украинский кейс и плавно выйти из него, НАТО достаточно получить земли западной территории Украины. Восток предполагается отдать России. Окончательных параметров нет. Но этот вброс может решать такие задачи. А дальше может последовать коррекция этой линии, — отмечает глава частной разведывательной компании Роман Ромачев.

Украина не пойдёт на размен территорий ради членства в НАТО. Фото © Shutterstock

Кроме того, ряд других разведывательных ресурсов выдвигают версии, что подобная постановка вопроса на Западе — это попытка раскачать тему якобы неких негласных договорённостей с властями России. Цель — дискредитация военно-политического руководства нашей страны. Чтобы военнослужащие в зоне СВО полагали, что противник может добиться очередного перемирия на своих условиях.

На Западе ищут форматы, чтобы получить время для подготовки к новому этапу борьбы с Россией, для этого появляется идея в западной риторике о якобы прекращении конфликта осенью этого года. Дискуссия о переносе контрнаступления ВСУ на следующий год — в ту же копилку, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

— При реализации такого сценария у Украины уже будет ядерное оружие, — говорит Андрей Суздальцев. — Поразительно, что это всё обсуждается без России. Они считают, что Москва согласится. Рассматривается версия, что мы вернёмся к границам 24 февраля 2022 года, оставив только Донбасс и Крым. Это глупости и наивный подход. Но даже с этим не согласна Украина, которая требует ни много ни мало возврата к границам 1991 года, то есть фактического поражения России.

Подобная риторика свидетельствует о том, что Запад понимает, что увяз в этом конфликте и ему угрожает дестабилизацией ситуация на Украине, объясняет доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, Армия России перейдёт к контрнаступлению — и границы изменятся в очередной раз.

— Я полагаю, что фронт сократится за счёт Луганской, Запорожской областей, которые займут свои административные границы. Именно успешного российского наступления опасаются на Западе, поэтому и выдвигаются подобные предложения, — заметил Андрей Суздальцев.

Авторы Елена Ладилова