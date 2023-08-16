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Времьевский участок: Чем закончится попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю

Накапливающиеся силы ВСУ у посёлка Урожайное, который с воздуха продолжают контролировать ВС РФ, могут попасть в очередной огневой мешок.

15 августа, 22:40
<p>Чем закончится попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / MinistryofDefence.UA</p>

Чем закончится попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / MinistryofDefence.UA

Что происходит на Времьевском выступе

Непрекращающиеся бои за Урожайное на Времьевском выступе в ДНР уже привели ВСУ к потерям, которые военные эксперты оценивают более чем в шесть тысяч человек убитыми и ранеными за 20 дней сражений. Несмотря на отход ВС РФ, ВСУ не выполнили основную задачу — посёлок не взят, как рапортуют в украинских СМИ. Под контролем противника север посёлка, центр и юг превратились в серую зону, где российская артиллерия и авиация продолжают отслеживать и пресекать любое движение. Атаки нацистских ДРГ отбиваются. А украинские силы не могут здесь закрепиться, поскольку большая часть населённого пункта разрушена. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного, совхоза "Октябрь", следует из свежих сводок начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.

Российской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Российской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Некоторые части ВСУ по-прежнему пытаются накапливать резервы у рукава реки Мокрые Ялы и на северных окраинах, однако российская артиллерия отрабатывает по украинской пехоте практически 24 часа в сутки. По данным "Военной хроники", подготовка ВСУ к удару по Урожайному была раскрыта военной разведкой за неделю, что позволило заранее подготовиться к боям и просчитать различные варианты действий противника, отмечают военные эксперты.

Штурмовые украинские группы готовятся к удару. В Старомайорское прибыли подкрепления ТРО, перебрасываются ПТРК, крупнокалиберные миномёты. Также отмечается, что стремительно стареет возраст штурмовиков. Если в начале боёв за Урожайное в плен попадали мужчины 35–40 лет, то теперь их возраст вырос до отметки 46–52 года, и ситуация не меняется. Чем дольше идёт штурм и чем больше резервов ВСУ бросается под Урожайное, тем выше возраст пленных.

Непрекращающиеся бои за Урожайное на Времьевском выступе в ДНР уже привели ВСУ к потерям, которые оцениваются более чем в 6 тысяч человек убитыми и ранеными. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / MinistryofDefence.UA

Непрекращающиеся бои за Урожайное на Времьевском выступе в ДНР уже привели ВСУ к потерям, которые оцениваются более чем в 6 тысяч человек убитыми и ранеными. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / MinistryofDefence.UA

Сравниваются попытки накопления украинских сил на севере посёлка с ситуацией в Пятихатках, когда ВСУ заявили о его взятии, но по прошествии нескольких недель так и не получили контроля над ним. Сейчас российские войска создали укрепрайоны вокруг посёлка вкупе с единственной асфальтированной дорогой. Это позволило сменить позиции и открыть огневой мешок.

Судя по тому, как Армия РФ накрывает Урожайное авиабомбами и артиллерией, в ближайшие дни от села мало что останется. Противник пока уверенно контролирует северную часть Урожайного и пытается закрепиться в центре, пользуясь тем, что наши войска отошли с южных окраин, отмечает военный эксперт Борис Рожин.

Видео © t.me / Colonelcassad

Начнётся ли попытка прорыва к Азовскому морю

Ряд экспертов прогнозирует, что ВСУ могут атаковать с трёх направлений, включая Урожайное, и попытаться начать прорыв к Азовскому морю. Напомним, Киев не скрывает, что его стратегическая цель — "разрезать" российскую группировку на юге на две части и выйти к Азовскому морю.

В Старомайорское прибыли штурмовые группы 128-й отдельной бригады ТРО вместе с ПТРК и пулемётами. К Урожайному перемещены подразделения 1-й отдельной бригады, в том числе крупнокалиберные миномёты, на участке Приютного появились формирования 31-й механизированной бригады ВСУ. Наступление противника следует ожидать сразу как минимум на трёх направлениях: Приютное, Старомлиновка и Новодонецкое. И если принять во внимание ввод тактической группы "Марун", куда входят 82-я ОДШБр, 46-я аэромобильная и 71-я егерская бригады, а также 132-й разведбатальон, то на Ореховском участке может начаться попытка прорыва к Азовскому морю, — отмечает Борис Рожин.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что три этих посёлка ВСУ не смогут взять, потому что они расположены дальше первой линии обороны Армии РФ. У них просто не хватит сил, так как российская авиация разматывает и бригады, и батальоны.

Это достаточно далеко от Азовского моря и Мариуполя — более 60 километров. Возможностей у ВСУ прорвать первую линию обороны нет. Нашей армии приходится держать фронт на разных направлениях. Конечно, противник до конца не остановлен, какие-то силы у него остаются. Такие жертвы могут быть сделаны ко Дню независимости Украины 24 августа, — комментирует капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

Тактика "мясных штурмов" ни к чему не приведёт, прорваться к Азовскому морю у ВСУ не получится, объясняет военный эксперт Алексей Леонков. Противник действует на разных направлениях и использует одну и ту же тактику, пытаясь прорвать линию обороны ротными тактическими, изредка батальонными тактическими группами. Тот успех, которого он достигает, занимая безлюдные посёлки в серой зоне, кратковременен.

Для того чтобы осуществить прорыв к Азовскому морю, нужны дивизии. Но таких соединений в украинской армии нет. Даже когда они пытались действовать бригадными тактическими группами, то потерпели фиаско. Нужно много техники и артиллерии, развивать превосходство в воздухе. Последний фактор является критическим, потому что любые прорывы на линии боевого соприкосновения заканчиваются тем, что в бой вступает наша авиация и сбрасывает на них бомбы калибра 500 и ВСУ несут большие потери. Поэтому их снова выбивают из серой зоны, и противник, не считаясь с потерями, выполняет непонятные никому задачи, не достигая ни тактического, ни оперативно-тактического успеха. Это имитация бурной деятельности. Видимо, у украинского руководства стоит задача любой ценой заявить о некоем наступлении. Вот они и платят эту кровавую цену, не достигнув ничего, — говорит Алексей Леонков.

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Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов

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