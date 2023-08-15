Чем ответит Москва на поставку немецких дронов LUNA NG Киеву Оглавление Политический аспект поставки Характеристики LUNA NG На какие задачи рассчитан LUNA NG Какую опасность представляют немецкие дроны LUNA NG для СВО, состоится ли битва немецких беспилотников против "Ланцетов". 69444 69444 Немецкий дрон LUNA NG. Обложка © Shutterstock

Политический аспект поставки

Оборонный концерн ФРГ (Rheinmetall) до конца 2023 года поставит ВСУ разведывательный беспилотник LUNA NG последнего поколения, который может не только видеть, но и слышать, а также нести вооружение и передвигаться в пяти километрах над землей, его дальность — 100 километров, сообщает газета Bild am Sonntag. Поскольку не названо, сколько БПЛА отправят на Украину, это может быть очередным пиар-ходом концерна, который уже обещал построить для Киева завод, отмечают военные эксперты.

— Масштабы события сильно преувеличены, учитывая, что на вооружении немецкой армии находится в сумме не более девяти таких "птичек". Сколько из них отправится на Украину до конца года, не уточняется, — комментирует военный эксперт Борис Рожин.

Характеристики LUNA NG

В комплект беспилотного летательного аппарата (БПЛА) входит наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. LUNA NG (NG — "Новое поколение"). Кроме разведывательной функции БПЛА этого типа может обеспечивать сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь.

Вес БПЛА — 40 килограммов, время полёта — 6–12 часов. Его запуск происходит бесшумно на любой местности с помощью складной походной катапульты. Производитель уверяет, что для его управления не нужен опыт.

На какие задачи рассчитан LUNA NG

— Это в преимуществе разведывательный беспилотник, рассчитанный на вскрытие позиций. Он достаточно неплохо оснащён специальной аппаратурой. Его основной функцией, вероятно, станет передача информации о нашей артиллерии. Кроме хорошей оптики там может быть и функционал тепловизора, то есть эта "птичка" будет летать ночью, — говорит капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

По его словам, беспилотник LUNA NG вполне могут сбивать российские специалисты РЭБ, также системы ПВО и плюс вся наша компонента: начиная от антидроновых ружей и заканчивая таким оружием, как ПЗРК, ТОРы и "Панцири". Что касается подавления связи, то Германия — не самый передовой производитель, на Западе больше ценятся в этой сфере разработки Израиля и США, но даже американские глушилки Армии России удаётся блокировать.

Однако избавиться от главной головной боли киевского режима — БПЛА "Ланцет" ("Изделие-51") — эти беспилотники не смогут. ВС РФ применяют "Ланцеты" для уничтожения пехоты и техники противника с начала спецоперации. Сейчас на фронте уже работает и новая версия — "Ланцет-3". Российские барражирующие боеприпасы отмечаются удачными поражениями вражеской техники практически каждые сутки. В результате их прилётов горят "Леопарды", "Брэдли" и различные артиллерийские установки западных и советских образцов. Об этом заявляют и в США. Американский военный эксперт Скотт Риттер, отметил, что "украинские артиллерийские системы убивает не контрбатарейная борьба, а беспилотники "Ланцет", которые находят цели и ликвидируют их".

Беспилотный летательный комплекс "ZALA ЛАНЦЕТ" ("Изделие-51"). Фото © ТАСС / Карпов Ладислав

— Ланцет так устроен, что его невозможно заглушить, это главная головная боль киевского режима, — отмечает Василий Дандыкин.

По словам главного конструктора Zala Aero Group Александра Захарова, в новых разработках "подавить "Ланцет" средствами радиоэлектронной борьбы будет практически невозможно, так как его вычислительный контур расположен на борту". При этом цель беспилотник выбирает самостоятельно, оператору нужно только задать район. Стоит учесть, что и сейчас ВСУ не удаётся избавиться от вездесущего "Изделия-51".

Авторы Елена Стафеева