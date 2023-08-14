Убогие командиры, зоопарк военной техники: Запад в бешенстве от того, что осталось от ВСУ Западные СМИ, работая на пропаганду, не могут скрывать проблем украинского режима, и всё чаще даже журналисты признают безвыходность продолжения конфликта. 14938 14938 Западные эксперты продолжают искать проблемы в контрнаступлении ВСУ и называть причины, почему Украина его провалила. Обложка © Getty Images / Pierre Crom

США дали украинцам для контрнаступления всё, о чём те просили, но оно идёт медленнее, чем хотелось бы, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби. Западные эксперты продолжают искать проблемы в контрнаступлении ВСУ и называть причины, почему Украина его провалила. Помимо отсутствия авиации и закрытого Армией РФ неба над Незалежной, практически каждый день американские и европейские медиа находят новые недостатки ВСУ.

Крупные калибры

Один из выводов, которые сделали западные специалисты, — "крупные калибры играют решающую роль". Согласно выводу Пентагона, по масштабам применения ствольной и реактивной артиллерии СВО превосходит все войны с момента окончания Второй мировой. Решающим фактором на поле боя становится вес гаубичного залпа. "Россия расходует в сутки до 20 тысяч снарядов, Украина — в три-четыре раза меньше", — отметил он. Глава "Командования будущего армии США" генерал Джеймс Рейни назвал это большим преимуществом Москвы.

Позиции ВСУ более уязвимы для контрбатарейного огня и дронов-камикадзе. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

США отправили Киеву почти две сотни 155-миллиметровых гаубиц, 72 — калибром поменьше (105), 38 установок РСЗО HIMARS и несколько миллионов боеприпасов. Генерал Рейни призвал ВПК США не только ускорить испытания перспективной самоходки XM1299, чья скорострельность достигнет десяти выстрелов в минуту благодаря автомату заряжания, но и отправить их в армию до конца этого года.

Генерал пришёл к выводу, что позиции ВСУ более уязвимы для контрбатарейного огня и дронов-камикадзе, так как самоходные гаубицы армии США — M109 Paladin, принятые на вооружение в 1963-м, — отстают по дальности стрельбы не только от российской "Мсты-С", но и от немецких Pzh2000, французских CEASAR, британских AS-90 Braveheart и даже польских AHS Krab. Это означает, что огневые рубежи находятся ближе к передовой.

Некомпетентность командующих ВСУ

Солдаты ВСУ критикуют некомпетентность командиров, недостаточность подготовки и западную технику, которая не подходит для выполнения поставленных задач, сообщает The New York Times. Командиров обвиняют, что те бросают в бой неопытных новобранцев, а в авангард контрнаступления отправляют непроверенные подразделения.

Командиров обвиняют, что те бросают в бой неопытных новобранцев. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

— Потери ВСУ во время контрнаступления высоки, и одну из бригад, подготовленных Западом, уже вывели с линии фронта, — признаются украинские солдаты, находящиеся на Запорожском направлении фронта. Издание цитирует их, опуская данные о погибших и раненых. — "Многие думали, что это будет очень быстро — и осенью мы будем в Крыму. Но каждый метр очень сложен".

В интервью солдаты ВСУ рассказывают NYT, что им не хватает нескольких недель для подготовки в странах НАТО. Комбат по имени Александр вспоминает, что часто спорил со своими инструкторами в США: "Они воевали в Афганистане и Ираке, и враг там не такой, как русские".

Отсутствие слаженности в войсках ВСУ

— На сегодняшний день обучение на Западе прошли порядка 63 тысяч украинцев (всего 17 бригад) — в основном в Великобритании и Германии. Все проходят 35-дневный "курс молодого бойца" — базовую солдатскую подготовку, — сообщает Open Democracy.

Тренировка украинских военнослужащих на танках Leopard 1A5 на полигоне Бундесвера в Клице, Германия. Фото © Getty Images / Klaus-Dietmar Gabbert

Осведомлённый источник издания в Великобритании назвал это "ускоренным курсом" и максимумом того, что можно выжать за столь короткий срок. Он также отметил крепкое подспорье в виде снаряжения стоимостью в тысячи фунтов стерлингов (включая бронежилеты и медикаменты), которое украинские бойцы увозят с собой.

По его словам, основная проблема западного обучения заключается в том, что сами инструкторы никогда не вели конфликтов подобного уровня — тем более против такого противника, как Россия. Долгие годы западные армии и их оборонная промышленность были сосредоточены на борьбе с повстанцами на Ближнем Востоке. Поскольку силы НАТО, как правило, имеют подавляющее превосходство в вооружении, западные инструкторы привыкли исходить из того, что противник слабее.

Нехватка снарядов

ВСУ не хватает поставляемых последние месяцы западных боеприпасов, страна все ещё не может наладить производство своих собственных — это и остаётся ключевой проблемой Украины, считают в The Wall Street Journal (WSJ). Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин признался, что на формирование производственной базы могут уйти годы.

— Сталкиваясь с дефицитом производимых для ВСУ боеприпасов, Украина вынуждена печатать самодельные 800-граммовые бомбы "Зайчик" на 3D-принтере. Устройство используется для изготовления корпуса снаряда, после чего его уже на месте наполняют взрывчатым веществом и поражающими элементами, — пишет WSJ.

ВСУ не хватает поставляемых западных боеприпасов. Фото © Getty Images / Sofiia Bobok / Anadolu Agency

Нехватка роботов-сапёров

К потере 40 000 военнослужащих ВСУ и более полутора тысяч единиц различной техники, включая танки и БМП натовского образца, привела нехватка роботов-сапёров, уверены западные эксперты. Такой вывод сделали журналисты The Times, ссылаясь на генералов ВСУ. Бесконечные минные поля явно мешают украинской армии, где "на каждый квадратный метр вдоль линии фронта приходится около четырёх мин". При этом ручное разминирование только замедляет движение ВСУ. На данный момент проблему таких поставок на Западе даже не обсуждают.

ВСУ нечем ответить на авиацию РФ

— Российские ударные вертолёты играют всё более важную роль в военных действиях, при этом Ми-28 и Ка-52 уже нанесли значительный урон украинской бронетехнике с начала июня, когда украинские военные и сопровождающие их военизированные формирования попытались развернуть массированное наступление на российские позиции, — справедливо заметили в Military Watch Magazine.

По словам издания, боевые вертолёты также уничтожают недавно поставленную западную технику, включая БМП M2 "Брэдли" и основные боевые танки "Леопард", а также поддерживают атаки на передовые позиции Украины. Хотя после окончания холодной войны позиции российской оборонной промышленности во многих областях ослабли, российские вертолёты по-прежнему превосходят других по своим характеристикам, при этом ударные Ми-28 и Ка-52 не имеют равных. Оба созданы уже после окончания холодной войны и производились в значительных масштабах в течение 2010-х годов наравне с Ми-35 — сильно усовершенствованной версией советского Ми-24.

Работа экипажей ударных вертолётов Ми-28н в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Но больше всего оккупационный киевский режим виноват в геноциде населения. Косвенно это подтверждают публикации в стиле The Washington Post. Когда журналисты признают, что "народ измотан, а образ единства и бесконечного упорства начинает рассыпаться".

— Украинцы очень нуждаются в хороших новостях, но просто их не получают. Пекарь из небольшого города Смелы в центральной части Украины Алла Близнюк говорит, что раньше, даже когда ситуация была болезненной, люди были едины. Сейчас возникает чувство коллективного разочарования, — пишет WP. — Украинский солдат с позывным Сьюзи рассказывает, что тела военных иногда настолько сильно разлетаются на части, что приходится использовать по 2-3 мешка. Бывают случаи, когда от человека остаётся всего 15%.

Когда издание цитирует местных жителей, приводя слова, что "это тяжёлая цена за свободу". "Но в Киеве бары и рестораны столицы переполнены, город гудит от трафика", — мы видим, что те, кто ещё жив, просто запивают последствия развязанного Киевом конфликта, так как другого варианта они не видят.

Авторы Андрей Лапенков