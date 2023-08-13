Дорога на Харьков: Какие перспективы откроет новый референдум Политологи оценили вероятность проведения референдума о самоопределении жителей Харьковской области после того, как это регион будет освобождён от киевской оккупации. 32929 32929 Военнослужащий во время боевой работы расчётов реактивной системы залпового огня "Град" Западного военного округа (ЗВО) по уничтожению объектов замаскированных позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Хроники Купянска

Армия РФ продвигается к городу Купянску. На этом направлении штурмовые отряды "Западной" группировки российских войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. В Купянске продолжается обязательная эвакуация, организованная киевскими властями. Оставленные местными жителями дома занимают ВСУ, минируются городские объекты в ожидании ВС РФ.

Военные эксперты называют наступление на Купянском направлении контрмерой России в ответ на попытку ВСУ "разрезать" Запорожье. Речь идёт о постоянных атаках украинской армии по Чонгарскому и Геническому мостам.

— Украинским войскам до Крыма надо ещё дойти сквозь нашу оборону по степи и не попасть в котёл. А для нас Харьков находится в 70 км от Белгорода. Украина сама начала активизировать это направление нападениями на Белгородчину. Теперь они опомнились и окапываются, эвакуируют Харьков и Сумы. Любой успех на Запорожье отзовётся нашей активностью в Харькове, — напоминает военкор Александр Сладков.

The New York Times пишет, что администрация Купянска Харьковской области боится возвращения города под контроль российских войск, так как понимает, что оставшиеся жители питают симпатии к России.

— Никто из администрации не спит в городе, потому что они знают, что могут проснуться утром под новым флагом, — сообщил изданию сотрудник местной милиции. Словно рефреном к событиям звучат слова главы Украины, что "Запад в ближайшие месяцы будет вынуждать Киев пойти на переговоры с Москвой". Потому что после взятия Купянска у российских военных откроется дорога на Харьков. А это означает неминуемый провал у западного обывателя хоть каких-то иллюзий о победе Украины.

Референдум в Харьковской области

Сентябрь 2022 года. Эвакуация жителей Харьковской области на территорию ЛНР. Жители Харьковской области, где активизировались военные действия, во время прибытия на блокпост Народной милиции ЛНР и ВС РФ. Фото © ТАСС / Александр Река

Ещё один освобожденный регион станет для США и Европы звонкой пощёчиной, которую нельзя будет спрятать за разговорами о "помощи в контрнаступлении". И неизбежный развал коалиции, уже не готовой финансировать преступный киевский режим, приведёт Украину к остановке военных действий. А её регионы — к выбору и новым референдумам.

— Логика действий российской власти предельно проста — Россия хочет максимально обезопасить себя. И, как неоднократно заявлялось, чем более дальнобойное оружие будут поставлять киевскому режиму, тем дальше нам придётся отодвигать свои границы, — отмечает политолог Александр Роджерс.

По его словам, чтобы прекратить террористические вылазки РДК* (запрещённой в РФ), нам придётся присоединять Харьковскую область. Сейчас силы ВСУ истощены в результате безрезультатного "контрнаступления", поэтому Российская армия начала наступательную операцию в Харьковской области, двигаясь на Купянск, Изюм и Лиман, занимая оставленные в прошлом году территории.

"Разница в том, что в этом году у киевского режима уже нет резервов, чтобы этому противостоять. А после этих городов может прийти очередь Харькова. По крайней мере, логика событий к этому располагает", — комментирует Роджерс.

— Ни о каких референдумах речи быть сейчас не может. Они могут проводиться только после того, как территория окажется под контролем Российской армии. Хотя бы половина территории региона, — считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. — Однако, если рассуждать гипотетически, то в дальнейшем, в случае проведения референдума о самоопределении и вступлении в состав России, за Харьковом могут последовать все территории, которые мы возьмём под контроль.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает, что референдум не будет проводиться сразу после освобождения города. Несомненно, что на повестке дня стоит вопрос об освобождении всей Харьковской области от оккупации, как и освобождение Купянска и Изюма.

Поскольку в результате отступления армии РФ прошлой осенью эти населённые пункты оказались под властью киевского режима, там происходили многочисленные расправы и сейчас необходимо освободить население. В перспективе после этого возникнет вопрос о государственном статусе, и с высокой вероятностью рано или поздно будет проведён плебисцит, чтобы харьковчане сделали свой выбор.

— Исторически Харьков был первой столицей Украины ещё в советское время, — напоминает Никита Мендкович. — Скорее всего, такая же участь коснётся Одессы и Николаева. Нужно освободить население этих регионов, обезопасить население России от постоянных обстрелов и агрессии. Это также откроет дорогу к возобновлению зерновой сделки под контролем России. Чтобы юг бывшей Украины мог экспортировать хлеб в нуждающиеся страны, находясь под контролем Российской армии.

РДК* — организация, запрещённая в РФ

Авторы Елена Стафеева