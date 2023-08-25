В ЕС готовятся формировать батальоны для ВСУ из украинских беженцев Какие страны решили избавиться от украинских беженцев и почему учёт граждан Незалежной призывного возраста в Европе может закончиться мобилизацией в ВСУ. 24 августа, 22:40 Из украинских беженцев могут начать готовить военные батальоны. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Число беженцев с Украины в Евросоюзе возросло до 4 млн 70 тысяч, сообщает Евростат. Наибольший прирост за месяц зафиксировали в таких странах, как Германия, Чехия, Ирландия. Наибольшее количество украинцев на тысячу человек населения зафиксировано в Чехии — 32,2, Польше — 26,6, Эстонии — 25,8, Болгарии — 24,9, Литве — 24,7.

Но власти стран не готовы мириться с таким приростом, и ряд из них начинают инициировать неудобные для беженцев программы и законы, а также отменяют прежние льготы. В Европе понимают, что такая обуза — это не только издержки, но и угроза собственному населению. Ведь в ВСУ украинцы уже заканчиваются, а кто заменит их — соседи по Восточной Европе уже начинают догадываться.

Число беженцев с Украины в Евросоюзе возросло до 4 млн 70 тысяч. Фото © Getty Images / Adam Berry

Чехи отправят украинских беженцев обратно

Чехия готовит специальную программу добровольного возвращения беженцев на Украину. Правительство окажет им помощь и покроет часть расходов. Ныне действующие Закон об иностранцах и Закон об убежище предусматривают покупку билетов на родину за счёт МВД и оказание помощи сотрудниками во время регистрации. Однако, по мнению МВД, нынешние общие правила не подходят и недостаточно гибки, поэтому будет создана специальная программа: именно государство предоставит беженцам помощь по их добровольному возвращению и выделит на это деньги.

Министерство внутренних дел оплатит часть их расходов, но эта поддержка будет доступна только один раз. Если репатрианты затем захотят получить долгосрочную визу в Чешской Республике в указанный срок, им сначала придётся вернуть половину оказанной помощи.

Центр помощи беженцам из Украины в Чехии. Zuma

Для обоснования решения проводятся даже социсследования. Так, по данным агентства PAQ Research совместно с социологами Академии наук Чешской Республики, в июне четверть украинских беженцев "определённо хотели вернуться домой". Год назад таких желающих насчитывалось не более трети от беженцев. Хотя половина респондентов "определённо хотели остаться за границей".

В Ирландии беженцев с Украины не хотят кормить бесплатно

Украинские беженцы устроили бунт из-за того, что им отказали в бесплатном питании. Казус произошёл в Ирландии, где местные власти заявили, что украинские "гости" должны платить €10 за взрослого и €5 за ребёнка за каждый приём пищи.

Украинцы назвали это дискриминацией, потому что людей других национальностей не обязали платить за питание. Всего в Ирландии проживает, по разным данным, от 70 до 85 тыс. украинских беженцев.

О том, что беженцы с Украины не сидят сложа руки, а активно осваивают пространство, говорят и такие случаи. На видео из Ирландии бывший мясник, а ныне бездомный 69-летний Дэнни Сирреллс, которого избили и ограбили. Теперь он живёт в палатке в лесу, после того как его спальное место за приходской церковью было занято беженцами.

Также в Ирландии украинских беженцев выселяют под предлогом пожарной опасности. Недавно был закрыт монастырь Сестёр Милосердия в Голуэе. Временным жителям дали сутки на то, чтобы освободить занимаемые помещения.

Австрия и Германия начали вести учёт беженцев

МВД Австрии и Германии неожиданно начали считать украинских беженцев призывного возраста. Власти Вены выяснили, что в стране находится 14 тыс. беженцев призывного возраста (или 28 батальонов). В Германии насчитали 123 тыс. потенциальных солдат ВСУ. Напомним, недавно издание Die Welt отмечало, что Украине не хватает 3 млн человек для победы в войне.

— Командование украинских вооружённых сил вряд ли радует тот факт, что в Австрии в полной безопасности проживает 14 тысяч украинских мужчин призывного возраста, ведь из них можно было бы сформировать 28 батальонов, которые так славно бились бы с российской армией. Это же получается приблизительно от пяти до десяти бригад, или целая дивизия, из мужчин призывного возраста. Впрочем, зная, какие значительные потери несут украинские войска в последние месяцы, живущие в Австрии украинские мужчины вряд ли побегут на Украину, где их ждут военкоматы. И их можно понять. Тот, кто хотя бы по видеосъёмкам и фотографиям знает, к чему приводят артиллерийские обстрелы и какие ужасные увечья получают солдаты от противопехотных мин, не может не посочувствовать этим настроениям молодых украинцев, — пишет австрийское издание Exxpress.

Авторы Андрей Лапенков