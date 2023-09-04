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Регион
Опубликовано 4 сентября 2023, 14:14
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Путин — о контрнаступлении ВСУ: Это не пробуксовка, это провал

Контрнаступление ВСУ провалилось, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства выразил надежду, что такая ситуация на поле битвы сохранится и в будущем.

Путин назвал провалом контрнаступление Украины. Видео © LIFE

"Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. На сегодняшний момент это выглядит так. Надеюсь, что и дальше будет выглядеть так", — сказал он.

Глава российского государства добавил, что Москва никогда не отказывалась от проведения переговоров и на сегодняшний день своей позиции в этом вопросе не меняет.

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Напомним, "грандиозное" контрнаступление, широко анонсированное украинскими и западными СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления киевских политиков, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями, которые составляют десятки тысяч военных. Киевские власти признали медленный ход контрнаступления, но в провале почему-то решили обвинить западных партнёров.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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