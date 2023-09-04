Путин — о контрнаступлении ВСУ: Это не пробуксовка, это провал

Контрнаступление ВСУ провалилось, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства выразил надежду, что такая ситуация на поле битвы сохранится и в будущем.

Путин назвал провалом контрнаступление Украины. Видео © LIFE

"Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. На сегодняшний момент это выглядит так. Надеюсь, что и дальше будет выглядеть так", — сказал он.