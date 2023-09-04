Залужный случайно раскрыл Западу реальную обстановку на фронте, заявили в США

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный, критикуя западных союзников, проговорился о провале контрнаступления. Об этом бывший американский военный рассказал в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

"Залужный указал своим партнёрам и коллегам по НАТО: вы не можете говорить о ведении войны в стиле альянса, если у вас нет его ресурсов. А главный ресурс, которого не хватает украинцам, — это авиация", — сказал он.

Риттер отметил, что украинские войска не имеют ВВС, которые могли бы защитить небо от авиации России. Также, по его словам, нельзя ожидать, что военные ВСУ, которые 21 день проходят базовое обучение, а потом три недели осваивают комбинированную тактику, будут обладать теми же навыками, что и солдаты НАТО.