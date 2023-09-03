В США заявили о гибели украинских пилотов из-за фантазий Киева

Украинские пилоты погибают из-за того, что власти страны живут в мире фантазий об истребителях F-16. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X (ранее Twitter).

"Мне нужен всего лишь миллиард долларов, чтобы устроить величайшую вечеринку в истории. И то и другое — фантазии. Мои никого не убьют. Ваши убьют ещё больше украинских пилотов", — написал он.