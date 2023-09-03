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3 сентября, 08:18

В США заявили о гибели украинских пилотов из-за фантазий Киева

Экс-разведчик США Риттер: Фантазии Украины об F-16 убивают пилотов ВСУ

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA / MADS CLAUS RASMUSSEN</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA / MADS CLAUS RASMUSSEN

Украинские пилоты погибают из-за того, что власти страны живут в мире фантазий об истребителях F-16. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X (ранее Twitter).

"Мне нужен всего лишь миллиард долларов, чтобы устроить величайшую вечеринку в истории. И то и другое — фантазии. Мои никого не убьют. Ваши убьют ещё больше украинских пилотов", — написал он.

Тем самым Риттер ответил на заявление представителей Минобороны Украины. В ведомстве ранее заявили, что для получения преимущества над ВС РФ в небе нужно ввести в эксплуатацию "всего лишь 160 истребителей F-16".

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Напомним, в августе США разрешили европейским странам передавать F-16 Украине. О готовности вооружить ВСУ боевыми самолётами уже заявили Дания, Нидерланды и Норвегия. Глава Минобороны Незалежной Алексей Резников допустил, что украинские лётчики могут впервые применить истребители F-16 в конфликте с Россией уже весной 2024 года. Час полёта F-16 будет обходиться Киеву в 27 тысяч долларов.

Светлана Оперук
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