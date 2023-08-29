Подсчитано, во сколько Украине будет обходиться час полёта F-16

Всего один час полёта истребителя F-16 обходится примерно в 27 тысяч долларов и 16 часов технического обслуживания. Это будет проблемой для Украины в случае, если она начнёт применять такие самолёты, отмечает телеканал CNN со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана.

"В F-16 десятки тысяч деталей, и их новые поступления должны идти на Украину, чтобы нужная деталь была под рукой, когда самолёт приземлится, и вы завезёте его в ангар, чтобы что-то починить", — пояснил эксперт.