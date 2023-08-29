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29 августа, 16:23

Подсчитано, во сколько Украине будет обходиться час полёта F-16

CNN: Час полёта F-16 будет обходиться Украине в 27 тысяч долларов

Всего один час полёта истребителя F-16 обходится примерно в 27 тысяч долларов и 16 часов технического обслуживания. Это будет проблемой для Украины в случае, если она начнёт применять такие самолёты, отмечает телеканал CNN со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана.

"В F-16 десятки тысяч деталей, и их новые поступления должны идти на Украину, чтобы нужная деталь была под рукой, когда самолёт приземлится, и вы завезёте его в ангар, чтобы что-то починить", пояснил эксперт.

Говоря о том, что час полёта этого американского истребителя обходится в 27 тысяч долларов, Кансиан признал, что с машинами советского производства тех же годов ситуация обстоит иначе.

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Напомним, что ранее США разрешили европейским странам передавать F-16 Украине. О готовности вооружить ВСУ боевыми самолётами уже заявили Дания, Нидерланды и Норвегия.

Обложка ©

Getty Images / Chung Sung-Jun

Андрей Григорьев
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