Украина анонсировала дату первого применения F-16 в конфликте с Россией

Украинские лётчики могут впервые применить американские истребители F-16 в конфликте с Россией уже весной 2024 года. Такую возможность допустил министр обороны Незалежной Алексей Резников.

По словам главы ведомства, в настоящий момент пилоты и техники ВСУ обучаются управлению и обслуживанию западных самолётов. За это время на территории Украины нужно создать необходимую инфраструктуру, добавил он.