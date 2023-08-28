Украина анонсировала дату первого применения F-16 в конфликте с Россией
Глава МО Украины Резников: ВСУ могут задействовать F-16 уже весной 2024 года
Украинские лётчики могут впервые применить американские истребители F-16 в конфликте с Россией уже весной 2024 года. Такую возможность допустил министр обороны Незалежной Алексей Резников.
По словам главы ведомства, в настоящий момент пилоты и техники ВСУ обучаются управлению и обслуживанию западных самолётов. За это время на территории Украины нужно создать необходимую инфраструктуру, добавил он.
"Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", — ответил Резников на вопрос издания Bild о сроках начала эксплуатации F-16.
Ранее Пентагон разрешил европейским странам передавать Украине американские истребители. О готовности вооружить ВСУ боевыми самолётами уже заявили Дания, Нидерланды и Норвегия.
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