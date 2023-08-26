Украинских пилотов на F-16 сравнили с новичками за рулём полугоночных машин
Военный журналист Борзенко: Поставки F-16 не дадут Украине преимущества
Поставка Украине истребителей F-16 не поменяет ситуацию на фронте в её пользу. Таким мнением в разговоре с радио "Комсомольская правда" поделился военный журналист Алексей Борзенко.
По его словам, самолёты поступят устаревших модификаций, а лётчики не будут способны на нужном уровне вести воздушный бой. Максимум, чему успеют научиться пилоты ВСУ, — это взлетать и сажать самолёт, ведь даже опытным лётчикам требуется много времени на освоение новой модели.
"Знаете, как у нас иногда бывает: человек купил полугоночную машину — и через два месяца сжёг сцепление. Просто потому, что он не умеет обращаться с этой скоростной машиной", — сказал Борзенко.
Помимо этого истребители нужно обслуживать, для чего требуются техники. Базы, где будут стоять истребители, Россия быстро вычислит и будет уничтожать. У нас прекрасные самолёты и прекрасные лётчики, поэтому не стоит ничего бояться, заключил журналист.
Напомним, ранее Вашингтон одобрил передачу Киеву нидерландских и датских истребителей F-16. Но Украина получит их только после того, как пилоты ВСУ пройдут программу подготовки. Третьей страной, решившей предоставить F-16 Киеву, стала Норвегия.
Picture Alliance / ТАСС / Presidential Office of Ukraine