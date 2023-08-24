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24 августа, 10:17

Ещё одна страна решила передать Украине истребители F-16

TV2: Норвегия решила передать Украине истребители F-16

Власти Норвегии приняли решение передать Украине американские истребители F-16. Об этом сообщил телеканал TV2, ссылаясь на собственные источники.

Таким образом, Норвегия станет третьей страной, решившей предоставить самолёты F-16 Киеву. Ранее аналогичное решение приняли Нидерланды и Дания.

Бывший лётчик назвал одну банальную причину, которая помешает ВСУ использовать F-16

Бывший лётчик назвал одну банальную причину, которая помешает ВСУ использовать F-16

Как сообщалось, власти США одобрили передачу Киеву нидерландских и датских истребителей F-16. Однако Украина получит их только после того, как лётчики из Незалежной пройдут программу подготовки. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит американские истребители минимум через шесть или семь месяцев.

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Getty Images / Giovanni Colla

Иван Косицын
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