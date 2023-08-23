Бывший лётчик назвал одну банальную причину, которая помешает ВСУ использовать F-16

Процесс передачи ВСУ западных истребителей F-16 может надолго затянуться, и не в последнюю очередь потому, что украинские пилоты должны будут разобраться в инструкциях и методиках на английском языке. Если кто-то из военных английского не знает, обучение будет бесполезным. Об этом рассказал председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", в прошлом военный лётчик Сергей Липовой.

"Дело в том, что обучение всё на английском, инструкции все на английском, все методики и всё оборудование в кабине на английском. Поэтому без знания английского весь остальной процесс будет бессмысленным", — подчеркнул эксперт в интервью "Царьграду".

По его словам, процесс займёт не менее полугода. Он будет включать в себя длинную цепочку: обучение лётчиков, получение пилотажных навыков, затем получение боевых навыков применения этих самолётов. Но опять же, отсутствие знаний английского может сыграть с украинскими военными злую шутку.