Бывший лётчик назвал одну банальную причину, которая помешает ВСУ использовать F-16
Эксперт Липовой: Процесс передачи Киеву F-16 может затянуться на полгода
Процесс передачи ВСУ западных истребителей F-16 может надолго затянуться, и не в последнюю очередь потому, что украинские пилоты должны будут разобраться в инструкциях и методиках на английском языке. Если кто-то из военных английского не знает, обучение будет бесполезным. Об этом рассказал председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", в прошлом военный лётчик Сергей Липовой.
"Дело в том, что обучение всё на английском, инструкции все на английском, все методики и всё оборудование в кабине на английском. Поэтому без знания английского весь остальной процесс будет бессмысленным", — подчеркнул эксперт в интервью "Царьграду".
По его словам, процесс займёт не менее полугода. Он будет включать в себя длинную цепочку: обучение лётчиков, получение пилотажных навыков, затем получение боевых навыков применения этих самолётов. Но опять же, отсутствие знаний английского может сыграть с украинскими военными злую шутку.
"У кого-то есть способности к изучению иностранных языков, у кого-то они полностью отсутствуют. И поэтому процесс передачи — это как минимум полгода, от шести и более месяцев", — добавил Липовой.
Напомним, в США одобрили передачу Киеву нидерландских и датских истребителей F-16. Однако Украина получит их только после того, как лётчики ВСУ пройдут программу подготовки. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что войска получат американские истребители минимум через шесть или семь месяцев.
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