Российские системы ПВО уничтожат американские истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву. Об этом заявил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис.

В статье для издания 19Fortyfive он отметил, что F-16 является достаточно надёжным истребителем, но он требует дорогого и сложного обслуживания, а также разветвлённой инфраструктуры для поддержания операций с использованием самолётов.