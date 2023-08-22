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Регион
Опубликовано 22 августа 2023, 13:48
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В США назвали российское оружие, способное уничтожить F-16 на Украине

Подполковник ВС США Дэвис: Российские С-400 быстро уничтожат истребители F-16

Российские системы ПВО уничтожат американские истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву. Об этом заявил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис.

В статье для издания 19Fortyfive он отметил, что F-16 является достаточно надёжным истребителем, но он требует дорогого и сложного обслуживания, а также разветвлённой инфраструктуры для поддержания операций с использованием самолётов.

"Наиболее важным является то, что самолёт уязвим для российских установок ПВО, таких как С-300 или С-400. Он будет в невыгодном положении и в воздушном бою против российских истребителей Су-35", — подчеркнул отставной американский военный.

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Напомним, ранее Вашингтон одобрил передачу Киеву нидерландских и датских истребителей F-16. Но Украина получит их только после того, как пилоты ВСУ пройдут программу подготовки. Глава Незалежной Владимир Зеленский в рамках европейского турне посетил Нидерланды и заявил там, что Амстердам готов отправить Украине 42 многоцелевых истребителя F-16. Однако премьер страны Марк Рютте опроверг его слова. Во Франции предрекли крах надежд Киева на обещанные F-16 от Амстердама.

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Минобороны РФ

Наталья Исакова
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