Зеленский объявил следующую остановку в своём евротуре с женой
Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров о поставках F-16
Владимир Зеленский и его жена Елена. Фото © Vogue / Annie Leibovitz
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл со своей женой Еленой в Нидерланды для переговоров о поставках F-16. Также на повестке — "глобальный саммит мира" и его "формула мира".
"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос — F-16 для Украины", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, Владимир Зеленский отправился в новое турне по Европе. Вчера он посетил Швецию, где встретился с рядом официальных лиц и попытался добиться начала производства БМП CV-90 на Украине. В свою очередь, Стокгольм выделил Незалежной 500 миллионов долларов.