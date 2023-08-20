Регион

Уведомления отключены

20 августа, 10:52

Зеленский объявил следующую остановку в своём евротуре с женой

Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров о поставках F-16

<p>Владимир Зеленский и его жена Елена. Фото © <a href="https://vogue.ua/article/fashion/persona/oblichchya-muzhnosti-persha-ledi-ukrajini-olena-zelenska.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vogue</a> / Annie Leibovitz</p>

Владимир Зеленский и его жена Елена. Фото © Vogue / Annie Leibovitz

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл со своей женой Еленой в Нидерланды для переговоров о поставках F-16. Также на повестке — "глобальный саммит мира" и его "формула мира".

"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос — F-16 для Украины", написал он в своём телеграм-канале.

Командующий ВВС сообщил о первом прилёте истребителя F-16 на Украину

Командующий ВВС сообщил о первом прилёте истребителя F-16 на Украину

Напомним, Владимир Зеленский отправился в новое турне по Европе. Вчера он посетил Швецию, где встретился с рядом официальных лиц и попытался добиться начала производства БМП CV-90 на Украине. В свою очередь, Стокгольм выделил Незалежной 500 миллионов долларов.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Елена Зеленская
  • нидерланды
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров