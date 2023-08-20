ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 августа 2023, 10:04
94471

Командующий ВВС сообщил о первом прилёте истребителя F-16 на Украину

Командующий ВВС ВСУ Олещук: Американский истребитель F-16 уже садился на Украине

Американский истребитель F-16 уже садился на Украине, утверждает командующий Воздушными силами Незалежной Николай Олещук.

"Самолёт F-16 был на Украине. Он садился на наших аэродромах. Мы проводили совместные учения с пилотами F-16. Соответственно, у нас есть опыт эксплуатации самолёта F-16", сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам военачальника, на данный момент ведутся работы по подготовке украинских аэродромов к приёму истребителей данного типа. В частности, речь идёт о реконструкции полос, инфраструктуры и стройке защитных сооружений.

Украинских пилотов учат летать на истребителях F-16
Украинских пилотов учат летать на истребителях F-16

Напомним, США одобрили передачу Данией и Нидерландами своих истребителей F-16 Украине. По словам помощника президента Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана, Киев получит их только после прохождения пилотами программы подготовки. В то же время в Пентагоне считают, что очередное "вундерваффе" не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

BannerImage

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar