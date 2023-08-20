Командующий ВВС сообщил о первом прилёте истребителя F-16 на Украину
Командующий ВВС ВСУ Олещук: Американский истребитель F-16 уже садился на Украине
Американский истребитель F-16 уже садился на Украине, утверждает командующий Воздушными силами Незалежной Николай Олещук.
"Самолёт F-16 был на Украине. Он садился на наших аэродромах. Мы проводили совместные учения с пилотами F-16. Соответственно, у нас есть опыт эксплуатации самолёта F-16", — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.
По словам военачальника, на данный момент ведутся работы по подготовке украинских аэродромов к приёму истребителей данного типа. В частности, речь идёт о реконструкции полос, инфраструктуры и стройке защитных сооружений.
Напомним, США одобрили передачу Данией и Нидерландами своих истребителей F-16 Украине. По словам помощника президента Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана, Киев получит их только после прохождения пилотами программы подготовки. В то же время в Пентагоне считают, что очередное "вундерваффе" не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя.
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