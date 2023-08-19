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Регион
Опубликовано 19 августа 2023, 16:55
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Украинских пилотов учат летать на истребителях F-16

Министр обороны Украины Резников объявил о начале обучения пилотов на F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 началось. По его словам, выводами теперь должны поделиться инструкторы, когда будут видеть, как пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолёты непосредственно. А ещё главное — сколько", — сказал Резников телеканалу "24" и выразил уверенность в том, что ВСУ будут применять истребители F-16, однако, когда именно, вопрос пока открыт.

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Напомним, США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине после прохождения её пилотами обучения. Однако в состав Воздушных сил Незалежной данные самолёты войдут нескоро: по словам командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера, украинским пилотам понадобится пять лет для их освоения.

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Андрей Бражников
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