Украинских пилотов учат летать на истребителях F-16
Министр обороны Украины Резников объявил о начале обучения пилотов на F-16
Министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 началось. По его словам, выводами теперь должны поделиться инструкторы, когда будут видеть, как пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.
"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолёты непосредственно. А ещё главное — сколько", — сказал Резников телеканалу "24" и выразил уверенность в том, что ВСУ будут применять истребители F-16, однако, когда именно, вопрос пока открыт.
Напомним, США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине после прохождения её пилотами обучения. Однако в состав Воздушных сил Незалежной данные самолёты войдут нескоро: по словам командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера, украинским пилотам понадобится пять лет для их освоения.