Украинских пилотов учат летать на истребителях F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 началось. По его словам, выводами теперь должны поделиться инструкторы, когда будут видеть, как пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолёты непосредственно. А ещё главное — сколько", — сказал Резников телеканалу "24" и выразил уверенность в том, что ВСУ будут применять истребители F-16, однако, когда именно, вопрос пока открыт.