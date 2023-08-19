Американский генерал назвал срок освоения ВСУ истребителей F-16

Американские истребители F-16 могут появиться у ВСУ в следующем году, однако из-за неопытности украинских пилотов освоение самолётов на достаточно высоком уровне займёт до пяти лет. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер изданию Breaking Defense.

По словам военного, Киев направляет на обучение пилотированию F-16 молодых лётчиков с практически нулевым налётом. Сначала их отправят тренироваться на самолётах с пропеллерами, после чего они прибудут во Францию летать на Alpha Jet.

Командующий добавил, что прежде, чем приступить к полётам, украинцам придётся пройти курсы английского языка в Великобритании. В целом на формирование "пары эскадрилий" F-16 и доведение их до достаточно высокого уровня "готовности и профессионализма" уйдут годы.