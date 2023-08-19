Американский генерал назвал срок освоения ВСУ истребителей F-16
Командующий ВВС США в Европе и Африке Хекер: Киеву нужно 5 лет для освоения F-16
Американские истребители F-16 могут появиться у ВСУ в следующем году, однако из-за неопытности украинских пилотов освоение самолётов на достаточно высоком уровне займёт до пяти лет. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер изданию Breaking Defense.
По словам военного, Киев направляет на обучение пилотированию F-16 молодых лётчиков с практически нулевым налётом. Сначала их отправят тренироваться на самолётах с пропеллерами, после чего они прибудут во Францию летать на Alpha Jet.
Командующий добавил, что прежде, чем приступить к полётам, украинцам придётся пройти курсы английского языка в Великобритании. В целом на формирование "пары эскадрилий" F-16 и доведение их до достаточно высокого уровня "готовности и профессионализма" уйдут годы.
"На это может уйти четыре-пять лет", — приводит слова Хекера издание Breaking Defense.
Ранее помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Киев получит истребители F-16 после подготовки пилотов. А накануне стало известно, что США одобрили передачу Данией и Нидерландами боевых самолётов Украине. При этом поставка Киеву F-16 не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта — и это признают в том числе в Пентагоне. По информации военных экспертов, даже если истребители окажутся в распоряжении ВСУ, до начала их применения пройдут месяцы, а ситуация на фронте развивается слишком стремительно. Кроме того, пилоты ВСУ сталкиваются с трудностями при обучении управлению самолётами: мешает незнание английского.
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