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Опубликовано 19 августа 2023, 12:02
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Зеленский раскрыл главную цель визита с супругой в Швецию

Зеленский собрался запустить производство шведских БМП CV-90 на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл причину визита в Швецию. Одна из главных целей — договориться о начале производства шведских боевых машин пехоты CV-90 в Незалежной. Об этом он сообщил, подчеркнув, что оружие уже прошло испытание на фронте.

"Широкая повестка дня, но топ-приоритет — оборонное сотрудничество, в том числе мощные шведские CV-90. <…> Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 на Украине", — написал Зеленский в телеграм-канале.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с супругой Еленой прибыл в Швецию. Он планирует встретиться с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королём Карлом XVI, королевой Сильвией, председателями партий парламента и его спикером Андреасом Норленом.

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Татьяна Миссуми
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