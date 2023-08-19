Зеленский раскрыл главную цель визита с супругой в Швецию
Зеленский собрался запустить производство шведских БМП CV-90 на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл причину визита в Швецию. Одна из главных целей — договориться о начале производства шведских боевых машин пехоты CV-90 в Незалежной. Об этом он сообщил, подчеркнув, что оружие уже прошло испытание на фронте.
"Широкая повестка дня, но топ-приоритет — оборонное сотрудничество, в том числе мощные шведские CV-90. <…> Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 на Украине", — написал Зеленский в телеграм-канале.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с супругой Еленой прибыл в Швецию. Он планирует встретиться с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королём Карлом XVI, королевой Сильвией, председателями партий парламента и его спикером Андреасом Норленом.