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Регион
Опубликовано 13 августа 2023, 23:57
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В ЕС рассказали, сколько потратили на Украину с начала СВО

Стано: ЕС предоставил Киеву совокупную помощь на 20 млрд евро с февраля 2022-го

Общая сумма помощи Украине от Евросоюза достигла 20 млрд евро с февраля 2022 года. Об этом рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в интервью газете "Известия".

По его словам, сумма помощи включает в себя "двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами", а также выделение денежных средств из Европейского фонда мира в сумме 5,6 млрд евро.

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Согласно данным Кильского института мировой экономики, лидером среди европейских стран в поставках вооружения Киеву является ФРГ. С февраля 2022-го Берлин предоставил Украине оружия на сумму примерно 7,5 млрд евро. Далее следуют Польша, Нидерланды, Дания и Швеция, чьи военные расходы на Украину насчитывают порядка одного млрд евро.

Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз планирует в следующие четыре года направить Украине военную помощь на общую сумму в 20 млрд евро. Для этих целей будет создан специальный фонд.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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