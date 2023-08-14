В ЕС рассказали, сколько потратили на Украину с начала СВО

Общая сумма помощи Украине от Евросоюза достигла 20 млрд евро с февраля 2022 года. Об этом рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в интервью газете "Известия".

По его словам, сумма помощи включает в себя "двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами", а также выделение денежных средств из Европейского фонда мира в сумме 5,6 млрд евро.

Согласно данным Кильского института мировой экономики, лидером среди европейских стран в поставках вооружения Киеву является ФРГ. С февраля 2022-го Берлин предоставил Украине оружия на сумму примерно 7,5 млрд евро. Далее следуют Польша, Нидерланды, Дания и Швеция, чьи военные расходы на Украину насчитывают порядка одного млрд евро.