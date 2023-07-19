Евросоюз хочет создать фонд для пополнения военных запасов Киева
Politico: ЕС разрабатывает план поставок Киеву вооружения на 20 млрд евро
Евросоюз планирует в следующие четыре года направить Украине военную помощь на общую сумму в 20 млрд евро. Как сообщает европейское издание Politico, для этих целей будет создан специальный фонд.
Министры иностранных дел стран ЕС хотят обсудить создание фонда 20 июля. По данным издания, план должен дополнить предложенный Еврокомиссией пакет бюджетной помощи в 50 млрд евро, рассчитанный также на четыре года. ЕК уже призвала страны Европейского союза внести взносы в бюджет сообщества.
Ранее лидеры Европейского союза снова высказались в ходе саммита в Брюсселе за продолжение оказания Украине военной помощи, но при условии, что эта поддержка не будет наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран объединения.
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