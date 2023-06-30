Лидеры Евросоюза пообещали военную поддержку Украине с одной оговоркой

Лидеры Европейского союза снова высказались в ходе саммита в Брюсселе за продолжение оказания Украине военной помощи, но при условии, что эта поддержка не будет наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран объединения. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня встречи.

"Евросовет подчёркивает важность постоянных усилий государств – членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов — и с учётом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", — приводит РИА "Новости" выдержку из пресс-релиза.

Вместе с тем стало известно, что ряд стран, включая Австрию, Ирландию, Мальту и Кипр, выступили против долгосрочных обязательств по оказанию помощи Украине.