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30 июня, 07:00

Лидеры Евросоюза пообещали военную поддержку Украине с одной оговоркой

Лидеры ЕС пообещали оказывать военную помощь Киеву без ущерба для своих стран

Лидеры Европейского союза снова высказались в ходе саммита в Брюсселе за продолжение оказания Украине военной помощи, но при условии, что эта поддержка не будет наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран объединения. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня встречи.

"Евросовет подчёркивает важность постоянных усилий государств – членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов — и с учётом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", — приводит РИА "Новости" выдержку из пресс-релиза.

Вместе с тем стало известно, что ряд стран, включая Австрию, Ирландию, Мальту и Кипр, выступили против долгосрочных обязательств по оказанию помощи Украине.

Столтенберг обещал Украине "мощный сигнал поддержки" от НАТО

Столтенберг обещал Украине "мощный сигнал поддержки" от НАТО

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. В него войдут снаряды для комплексов ПВО Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Светлана Оперук
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