Зеленский прибыл в Швецию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с супругой Еленой прибыл в Швецию. По словам политика, он планирует встретиться с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королём Карлом XVI, королевой Сильвией, председателями партий Парламента и его спикером Андреасом Норленом.

Задачами визита лидер Незалежной назвал, в частности, "усиление украинских воинов на земле и в небе", а также развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонно-промышленном комплексе.