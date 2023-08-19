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Регион
Опубликовано 19 августа 2023, 12:36
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Зеленский прибыл в Швецию

Зеленский сообщил, что вместе с супругой прибыл с визитом в Швецию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с супругой Еленой прибыл в Швецию. По словам политика, он планирует встретиться с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королём Карлом XVI, королевой Сильвией, председателями партий Парламента и его спикером Андреасом Норленом.

Задачами визита лидер Незалежной назвал, в частности, "усиление украинских воинов на земле и в небе", а также развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонно-промышленном комплексе.

Между Зеленским и украинской армией заметили разлад
Между Зеленским и украинской армией заметили разлад

Ранее Владимир Зеленский пролил свет на темпы евроинтеграции Украины. По его словам, Киев старается начать переговоры о вступлении в ЕС уже в текущем году.

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ТАСС / ЕРА / VASSIL DONEV

Матвей Константинов
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