Зеленский прибыл в Швецию
Зеленский сообщил, что вместе с супругой прибыл с визитом в Швецию
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с супругой Еленой прибыл в Швецию. По словам политика, он планирует встретиться с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королём Карлом XVI, королевой Сильвией, председателями партий Парламента и его спикером Андреасом Норленом.
Задачами визита лидер Незалежной назвал, в частности, "усиление украинских воинов на земле и в небе", а также развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонно-промышленном комплексе.
Ранее Владимир Зеленский пролил свет на темпы евроинтеграции Украины. По его словам, Киев старается начать переговоры о вступлении в ЕС уже в текущем году.
ТАСС / ЕРА / VASSIL DONEV