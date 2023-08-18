Между Зеленским и украинской армией заметили разлад
Эксперт Журавлёв: Между Зеленским и ВСУ произошёл раскол из-за неудач на фронте
Между президентом Украины Владимиром Зеленским и ВСУ случился разлад. Раскол связан с неудачами Киева, ответственность за которые стороны пытаются переложить друг на друга. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлёв в беседе с "Лентой.ру".
"Раскол в Киеве начался не сегодня, ещё полгода назад главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ругался с президентом. Но новые неудачи привели к тому, что нужно искать виноватых, и каждый хочет обвинить другого", — сказал он.
По словам эксперта, украинских военных также раздражает предложение США подписать перемирие с Москвой, они не понимают, что будет дальше. И на этом фоне вырастает вероятность военного переворота в Незалежной. Но всё зависит от позиции Вашингтона, который сейчас хочет переключиться с Украины на Тайвань. Как объяснил Журавлёв, если по результатам предстоящих выборов лидером станет прокитайский кандидат, то Америка просто потеряет регион. И поэтому США сейчас так нужен договор о перемирии между Москвой и Киевом. А если ситуация не изменится, то может случиться военный переворот, и все неудачи Киева спишут на Зеленского.
Ранее политик Олег Царёв заявил, что Зеленский провальным наступлением ведёт Украину к катастрофе. По его словам, Киев бросает в бой сейчас последние резервы, что понимают местные политики и военные, но вот достучаться до президента не удаётся.
T.me / V_Zelenskiy_official