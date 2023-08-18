Между Зеленским и украинской армией заметили разлад

"Раскол в Киеве начался не сегодня, ещё полгода назад главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ругался с президентом. Но новые неудачи привели к тому, что нужно искать виноватых, и каждый хочет обвинить другого", — сказал он.

По словам эксперта, украинских военных также раздражает предложение США подписать перемирие с Москвой, они не понимают, что будет дальше. И на этом фоне вырастает вероятность военного переворота в Незалежной. Но всё зависит от позиции Вашингтона, который сейчас хочет переключиться с Украины на Тайвань. Как объяснил Журавлёв, если по результатам предстоящих выборов лидером станет прокитайский кандидат, то Америка просто потеряет регион. И поэтому США сейчас так нужен договор о перемирии между Москвой и Киевом. А если ситуация не изменится, то может случиться военный переворот, и все неудачи Киева спишут на Зеленского.