Слишком поздно: Зеленского предупредили о риске потерять Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение своей армии и не перейдёт к переговорам. Об этом заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Уже слишком поздно, Залужный бросает в бой последних людей. <…> Думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя и вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения", — сказал аналитик.

Он считает, что при отказе Украины сдаться Россия может продолжить наступление и дойти до Одессы. По мнению американского экс-разведчика, ресурсы для вытеснения противника из ДНР и Запорожской области у российских войск есть.

"Если сейчас ставка киевского режима на контрнаступление не оправдается, а оно уже терпит крах, мы увидим всё больше прорывов российских войск на линии фронта", — полагает Риттер.