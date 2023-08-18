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Регион
Опубликовано 17 августа 2023, 21:11
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Американский разведчик назвал два города, которые потеряет Украина

Экс-разведчик США Риттер: Киев может потерять контроль над Купянском и Харьковом

Из-за провалов Вооружённых сил Украины (ВСУ) Киев может потерять контроль над Купянском и Харьковом. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, линия обороны ВСУ у Купянска разбита и Киев скоро потеряет контроль над городом, так как российские войска продвигаются по 5–10–15 километров в день. Дальше на очереди Харьков, отметил Риттер. Также аналитик считает, что уже к концу лета или в начале осени Киев может потерпеть стратегическое поражение.

"Это начало конца. Мы находимся в ситуации, когда Россия оказывает давление по всей линии фронта, украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону", — заключил Скотт Риттер.

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Ранее Риттер назвал президента Украины Владимира Зеленского лучшим оружием России. По словам эксперта, некомпетентность украинского лидера внесла свой вклад в масштабную победу РФ.

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t.me/Минобороны России

Кузьма Спирин
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