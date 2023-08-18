Из-за провалов Вооружённых сил Украины (ВСУ) Киев может потерять контроль над Купянском и Харьковом. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom .

По его словам, линия обороны ВСУ у Купянска разбита и Киев скоро потеряет контроль над городом, так как российские войска продвигаются по 5–10–15 километров в день. Дальше на очереди Харьков, отметил Риттер. Также аналитик считает, что уже к концу лета или в начале осени Киев может потерпеть стратегическое поражение.