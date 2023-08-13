Зеленского назвали лучшим оружием Москвы
Бывший разведчик США Риттер: Зеленский — лучшее оружие Москвы
Президента Украины Владимира Зеленского можно считать лучшим оружием России из-за его неспособности управлять своей страной. Об этом в эфире YouTube-канала George Galloway заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России", — сказал Риттер.
Он также предположил, что украинские военные могут встать против киевского режима по причине провала на фронте. Риттер выразил обеспокоенность будущим Зеленского, объяснив это тем, что самый быстрый путь к прекращению конфликта — это сохранение украинского президента на его посту.
Ранее взятый в плен украинский разведчик, командир отделения Василий Палий заявил, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось. По его словам, Киев посылает батальоны как на убой.
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