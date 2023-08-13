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12 августа, 21:11

Зеленского назвали лучшим оружием Москвы

Бывший разведчик США Риттер: Зеленский — лучшее оружие Москвы

Президента Украины Владимира Зеленского можно считать лучшим оружием России из-за его неспособности управлять своей страной. Об этом в эфире YouTube-канала George Galloway заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России", — сказал Риттер.

Он также предположил, что украинские военные могут встать против киевского режима по причине провала на фронте. Риттер выразил обеспокоенность будущим Зеленского, объяснив это тем, что самый быстрый путь к прекращению конфликта — это сохранение украинского президента на его посту.

В США назвали преступлением решение Зеленского начать контрнаступление ВСУ

В США назвали преступлением решение Зеленского начать контрнаступление ВСУ

Ранее взятый в плен украинский разведчик, командир отделения Василий Палий заявил, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось. По его словам, Киев посылает батальоны как на убой.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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